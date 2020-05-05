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Амурские синоптики: почти всегда конец отопительного сезона совпадает с волной холодов

Амурские синоптики: почти всегда конец отопительного сезона совпадает с волной холодов
Фото: pixabay.com

Амурские синоптики рассказали, почему отключение центрального отопления, за редким исключением, совпадает с приходом похолодания. В региональном гидрометцентре считают, что соответствующая народная примета имеет под собой научное обоснование.

«Особенно с тех пор, как ЖКХ отказалось от фиксированных дат включения/отключения центрального отопления, а перешло на "правило 5 дней". Когда решение об отключении отопления принимают, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов пять дней. То есть подряд 5 дней удерживается тёплая погода. В метеорологии же существует такое понятие ЕСП – естественный синоптический период. Это промежуток времени, в течение которого над регионом преобладает определенный синоптический процесс, то есть это период, внутри которого погода однотипна, потом, как правило, происходит перемена. Обычно ЕСП продолжается от 3 до 7 дней. А поскольку весна – не лето, весеннее тепло нестабильно, и возвраты холодов должны быть по логике развития природных процессов, то почти всегда конец отопительного сезона совпадает с волной холодов», – пишет Амурский гидрометцентр в своем Инстаграме. Погрешность – 1-2 дня, добавляют синоптики. Они также упоминают еще одну народную версию к этой теме.

«Правда, сметливые граждане уже нашли своё объяснение наступления похолодания, отличное от мнения специалистов: оказывается, держа открытыми окна и балконы, мы атмосферу подогреваем. А стоит батареи отключить, то и атмосфера остывает», – подытожили в областном гидрометцентре.

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#ЖКХ #природа

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Вторая примета вернее.

  • Итфат

    Итфат
    35 минут назад

    А зачем тогда отключать, руководствуясь такой системой?

  • Tуман

    Tуман
    34 минуты назад

    Если не отключить тепло, то лето не наступит

  • амурская алена

    амурская алена
    18 минут назад

    Сколько денег уходит в открытые окна...

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