Амурские синоптики: почти всегда конец отопительного сезона совпадает с волной холодов

Амурские синоптики рассказали, почему отключение центрального отопления, за редким исключением, совпадает с приходом похолодания. В региональном гидрометцентре считают, что соответствующая народная примета имеет под собой научное обоснование.

«Особенно с тех пор, как ЖКХ отказалось от фиксированных дат включения/отключения центрального отопления, а перешло на "правило 5 дней". Когда решение об отключении отопления принимают, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов пять дней. То есть подряд 5 дней удерживается тёплая погода. В метеорологии же существует такое понятие ЕСП – естественный синоптический период. Это промежуток времени, в течение которого над регионом преобладает определенный синоптический процесс, то есть это период, внутри которого погода однотипна, потом, как правило, происходит перемена. Обычно ЕСП продолжается от 3 до 7 дней. А поскольку весна – не лето, весеннее тепло нестабильно, и возвраты холодов должны быть по логике развития природных процессов, то почти всегда конец отопительного сезона совпадает с волной холодов», – пишет Амурский гидрометцентр в своем Инстаграме. Погрешность – 1-2 дня, добавляют синоптики. Они также упоминают еще одну народную версию к этой теме.

«Правда, сметливые граждане уже нашли своё объяснение наступления похолодания, отличное от мнения специалистов: оказывается, держа открытыми окна и балконы, мы атмосферу подогреваем. А стоит батареи отключить, то и атмосфера остывает», – подытожили в областном гидрометцентре.