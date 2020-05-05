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сегодня, 13:54 4

Трое амурчан попались на мытье золота в заказнике (фото)

Трое амурчан попались на мытье золота в заказнике (фото)
Фото: Александр Кузнецов

Трое жителей села Магдагачи попались на незаконном мытье золота в Толбузинском заказнике. Ко всему, при себе у мужчин оказалось оружие и охотничьи собаки. Об этом пишет амурское охотуправление.

«Разбогатеть не получилось, но привести в печальное состояние ключ успели. За нарушение режима заказника и нарушение правил охоты амурчанам придется заплатить штрафы. Оружие у мужчин изъяли, а оборудование для мытья золота им предстоит убирать самим — на это им дали время до 6 мая», – написало управление в своем Инстаграме.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Я, что то пропустил? В стране частным лицам разрешили мыть золото? За нарушение режима заказника и правил охоты штраф, а за незаконную добычу драг металлов?

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    однобокая инфа

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Наверно ничего не нашли... Если бы нашли, то посадили бы надолго))

  • full

    full
    32 минуты назад

    Интересно меняется мир... Одно и то же действие то поощряется властями, то становится неугодным и преступным. Сотню с небольшим лет назад, а местами и чуть более пятидесяти лет назад, никаких проблем частная добыча золота не вызывала. Вот центральная власть сломала голову - как удержать людей на Дальнем Востоке? А ответ на поверхности - разрешите то, что было разрешено при царе. Ан нет, Москва хочет и рыбку съесть, и не платить за нее...

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