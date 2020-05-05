Трое амурчан попались на мытье золота в заказнике (фото)

Фото: Александр Кузнецов

Трое жителей села Магдагачи попались на незаконном мытье золота в Толбузинском заказнике. Ко всему, при себе у мужчин оказалось оружие и охотничьи собаки. Об этом пишет амурское охотуправление.

«Разбогатеть не получилось, но привести в печальное состояние ключ успели. За нарушение режима заказника и нарушение правил охоты амурчанам придется заплатить штрафы. Оружие у мужчин изъяли, а оборудование для мытья золота им предстоит убирать самим — на это им дали время до 6 мая», – написало управление в своем Инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление животного мира АО (@ohotaamur) 4 Май 2020 в 6:50 PDT

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#природа #происшествия

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Любовь Чуприна