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сегодня, 13:23 5

В Благовещенске 6 мая завершится отопительный сезон

В Благовещенске 6 мая завершится отопительный сезон
Фото: pixabay.com

Завтра, 6 мая, в Благовещенске будет завершен отопительный сезон. Постановление о завершении отопительного сезона 2019-2020 годов для жилищного фонда подписала мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Отключение отопления в дошкольных образовательных учреждениях и социально значимых объектах будет осуществляться по заявке в энергоснабжающую организацию. По завершению отопительного сезона в Благовещенске пройдут гидравлические испытания, после которых начнется ремонтная кампания по подготовке коммунальных сетей к следующему отопительному периоду, сообщает пресс-служба мэрии.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Soldier

    Soldier
    1 час назад

    Только в России отопительный сезон начинается когда на улице не выше +8 градусов более 3 суток, тогда и в помещении уже достаточно прохладно, но упрямые коммунальщики и ТЭЦ не хотят давать тепло ссылаясь на нормативы. А дав долгожданное тепло, батареи остаются еле живыми еще несколько недель. Но когда на улице +15 и выше, и дома не выносимо душно, можно неделями отапливать улицу подавая в дом отопление температурой 55-60 градусов. Батареи закрыл в квартире уже 1,5 месяца назад, но от стояков пышет жаром, разве нельзя в дневное время уменьшать температуру теплоносителя.

  • uslon

    uslon
    1 час назад



    По завершению отопительного сезона... начнется... кампания по подготовке... к следующему отопительному периоду,



    Вот вся такая жизнь наша, - то зимуем, то готовимся к зиме. А ведь Миклухо-Маклай писал Царю, что, мол, давайте на Юга обратим внимание. Куда там. Так и зимуем. Весь доход в теплотрассы и их содержание. Эхх...

  • Германн

    Германн
    1 час назад

    Soldier

    разве нельзя в дневное время уменьшать температуру теплоносителя.



    Если дают 60,то значит греют воду.Закрывайте сами отопление в теплоузле.Нет доступа,требуйте соблюдения температурного графика от управляйки.Пусть по утрам и вечерам они вентеля крутят.

  • Soldier

    Soldier
    35 минут назад

    Германн

    Управляйка ООО "Жилкомфорт", кто знает участок №14, мастера Жанну и слесаря Юру, одну не возможно заставить работать, только через обращение в жилинспекцию , а Юра только платные заявки отрабатывает на ура. У них ни ключей не допросишься, ни выезда сантехника

  • амурская алена

    амурская алена
    13 минут назад

    Давно пора уже отключить,топим улицу,окна у всех открыты,лето будет жарким,для тех кто любит жару.

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