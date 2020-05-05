В Благовещенске 6 мая завершится отопительный сезон

Завтра, 6 мая, в Благовещенске будет завершен отопительный сезон. Постановление о завершении отопительного сезона 2019-2020 годов для жилищного фонда подписала мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Отключение отопления в дошкольных образовательных учреждениях и социально значимых объектах будет осуществляться по заявке в энергоснабжающую организацию. По завершению отопительного сезона в Благовещенске пройдут гидравлические испытания, после которых начнется ремонтная кампания по подготовке коммунальных сетей к следующему отопительному периоду, сообщает пресс-служба мэрии.