В связи с пандемией фармацевтическая компания из Благовещенска предложила вещество для исследований

Одна из фармацевтических компаний Благовещенска предложила исследовать вещество дигидроквертицин для лечения коронавируса. Компания с этой целью обратилась в Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания. Учреждение в свою очередь направило обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и вице президента РАН академика РАН Владимира Чехонина.

В нем центр просит включить дигидрокверцетин в комплекс лечебных средств для проведения клинических исследований оценки его эффективности, безопасности для лечения COVID-19.

«Поступающие из-за рубежа сообщения свидетельствуют о высокой эффективности лечения COVID-19 с использованием дигидрокверцетина – флавоноида естественного происхождения. (...) Проведенные в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания и Амурской государственной медицинской академии экспериментальные и клинические исследования показали высокую антиоксидантную и противовоспалительную активность субстанции дигидрокверцетина производства компании и его эффективность в комплексном лечении внутренней патологии, сопряженной с оксидативным стрессом. (...) Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о возможности незамедлительного включения дигидрокверцетина в комплекс лечебных средств для проведения рандомизированных клинических исследований оценки его эффективности, безопасности для лечения COVID-19», – говорится в обращении.

В России дигидроквертицин, который добывают из сибирской и даурской лиственницы, производит несколько компаний. Как пишет Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания, благовещенская компания является крупнейшим в мире производителем этого вещества. Производительные мощности предприятия позволяют производить до 11 тонн в год фармакологической субстанции с возможностью быстрого наращивания производительности до 18 тонн в год.

Обращение Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания имеется в распоряжении ИА «Амур.инфо».