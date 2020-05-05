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сегодня, 13:05 5

В связи с пандемией фармацевтическая компания из Благовещенска предложила вещество для исследований

В связи с пандемией фармацевтическая компания из Благовещенска предложила вещество для исследований
Фото: pixabay.com

Одна из фармацевтических компаний Благовещенска предложила исследовать вещество дигидроквертицин для лечения коронавируса. Компания с этой целью обратилась в Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания. Учреждение в свою очередь направило обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и вице президента РАН академика РАН Владимира Чехонина.

В нем центр просит включить дигидрокверцетин в комплекс лечебных средств для проведения клинических исследований оценки его эффективности, безопасности для лечения COVID-19.

«Поступающие из-за рубежа сообщения свидетельствуют о высокой эффективности лечения COVID-19 с использованием дигидрокверцетина – флавоноида естественного происхождения. (...) Проведенные в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания и Амурской государственной медицинской академии экспериментальные и клинические исследования показали высокую антиоксидантную и противовоспалительную активность субстанции дигидрокверцетина производства компании и его эффективность в комплексном лечении внутренней патологии, сопряженной с оксидативным стрессом. (...) Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о возможности незамедлительного включения дигидрокверцетина в комплекс лечебных средств для проведения рандомизированных клинических исследований оценки его эффективности, безопасности для лечения COVID-19», – говорится в обращении.

В России дигидроквертицин, который добывают из сибирской и даурской лиственницы, производит несколько компаний. Как пишет Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания, благовещенская компания является крупнейшим в мире производителем этого вещества. Производительные мощности предприятия позволяют производить до 11 тонн в год фармакологической субстанции с возможностью быстрого наращивания производительности до 18 тонн в год.

Обращение Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания имеется в распоряжении ИА «Амур.инфо».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    наши компании могут только поднимать цены на лекарства-посмотрите что делается в унитарной Амурфармации-ценник заоблачный

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    если сейчас появится положительный результат, (на минуточку, из лиственницы добывают) это сколько мы сырья в Сибири спилили?? и не для себя........

  • дед

    дед
    1 час назад

    это сера жевательная...обыкновенная?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    Это бад и скрытая реклама.

  • bishop2018

    bishop2018
    18 минут назад

    пошла реклама под шумок...

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