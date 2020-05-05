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сегодня, 12:05 10

В Свободном в ДТП погибли парень и девушка, еще трое получили травмы

В Свободном в ДТП погибли парень и девушка, еще трое получили травмы
Фото: instagram.com

В ночь с 4 на 5 мая в Свободном произошло смертельное ДТП. Двое человек – девушка 2003 года рождения и юноша 2001 года рождения – скончались на месте происшествия. Три человека получили травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.

Авария произошла около 02:00 в районе одного из домов по улице Ленина. По информации амурского УМВД, водитель автомобиля Тoyota Corona Premio, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и допустил наезд на дерево на обочине.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В соответствии с действующим законодательством нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Просмотров всего: 2867

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Беда. Соболезную родным и близким...

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    2 часа назад

    Почему они впятером ночью катались по городу, самоизоляция ведь... Вывод: отсутствие воспитания со стороны родителей, либо пьяные-море поколено. Хорошо, что ещё в кого-то не врубились. Простите меня, но вот мне таких совсем не жалко, будет уроком!

  • Пубернатар

    Пубернатар
    2 часа назад

    ТРЯМ

    Почему они впятером ночью катались по городу, самоизоляция ведь... Вывод: отсутствие воспитания со стороны родителей, либо пьяные-море поколено. Хорошо, что ещё в кого-то не врубились. Простите меня, но вот мне таких совсем не жалко, будет уроком!



    Вы прям херувим и никогда не были молодым.

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    2 часа назад

    Был, но такого не допускал никогда. Ни одного дтп за всю жизнь.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    ТРЯМ

    Был, но такого не допускал никогда. Ни одного дтп за всю жизнь.



    Ботан?

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    1 час назад

    Мозг

    ТРЯМ

    Был, но такого не допускал никогда. Ни одного дтп за всю жизнь.



    Ботан?



    просто наличие мозга

  • Агамемнон

    Агамемнон
    55 минут назад

    Не зарекайтесь насчет ни одного дтп за всю жизнь. У меня вот недавно первое случилось после 24 лет стажа.

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    45 минут назад

    Эта новость не обо мне, а о дтп, которое было совершено по глупости и привело к смертям. Вот о них пишите.

  • Итфат

    Итфат
    32 минуты назад

    Мозг

    ТРЯМ

    Был, но такого не допускал никогда. Ни одного дтп за всю жизнь.



    Ботан?



    Разумный человек?

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    16 минут назад

    ТРЯМ

    Почему они впятером ночью катались по городу, самоизоляция ведь... Вывод: отсутствие воспитания со стороны родителей, либо пьяные-море поколено. Хорошо, что ещё в кого-то не врубились. Простите меня, но вот мне таких совсем не жалко, будет уроком!



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