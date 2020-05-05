В Свободном в ДТП погибли парень и девушка, еще трое получили травмы

В ночь с 4 на 5 мая в Свободном произошло смертельное ДТП. Двое человек – девушка 2003 года рождения и юноша 2001 года рождения – скончались на месте происшествия. Три человека получили травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.

Авария произошла около 02:00 в районе одного из домов по улице Ленина. По информации амурского УМВД, водитель автомобиля Тoyota Corona Premio, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и допустил наезд на дерево на обочине.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В соответствии с действующим законодательством нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.