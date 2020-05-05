Благовещенские школьники на 3D-принтере создали историческую игру

Благовещенские школьники создали историческую игру «Сахалянский десант». События, которые происходили в областном центре в августе 1945 года, с помощью 3D-печати воссоздали четверо учеников благовещенской средней школы № 27, учащиеся кружка по 3D-моделированию под руководством учителя информатики Ларисы Душак.

Ребята разработали модель «Сахалянского десанта». Перед тем как приступить к работе над проектом, они собрали историческую информацию.

«Дети стали интересоваться, что за бронекатер установлен на набережной, откуда он взялся. Стали изучать, какие исторические события происходили у нас в Благовещенске и в Благовещенском районе во время Второй мировой войны. Ребята ходили в музей с учителями истории, какую-то информацию нашли в Интернете», – рассказала учитель информатики Лариса Душак.

Затем, ребята с помощью школьного 3D-принтера и 3D-ручек создали элементы будущей модели – землянки, деревья, понтонный мост и танк. В итоге модель стали использовать для проведения исторической игры.

«Мы сделали поле из настольной хоккейной площадки. Учитель рисования помогла нам правильно расставить элементы в соответствии с тем, как все происходило на месте событий: где была река, где были города и так далее. Все происходило в районе Верхнеблаговещенского. Проект мы решили представить в виде игры и добавили карточки. Участники игры должны вытягивать карточки с вопросами и искать карточки с ответами. И по 3D-полю можно рассказывать и показывать, как все происходило», – пояснила Лариса Душак.

Проект благовещенских школьников – Маргариты Шакировой, Рустама Сайфуллоева, Никиты Стрекалова и Кристины Окладниковой – занял третье место на Всероссийском конкурсе проектов 3D-моделирования и 3D-печати в номинации «Строительное макетировние». Ребят наградили дипломом. Использовать игру, созданную детьми, планируется на городских праздниках, а также на уроках истории и тематических классных часах, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Город Сахалян (Хэйхэ) в 1945 году был центром крупного укрепрайона японской Квантунской армии. Наши военные должны были овладеть Сахалянским укреплённым районом и создать плацдарм для дальнейшего наступления на Цицикар. Операция началась в ночь на 10 августа. Под утро бронекатера открыли огонь и ворвались на рейд порта Сахаляна, вызывая на себя огонь японской артиллерии. Днем на набережную Сахаляна были высажены десанты сводного отряда и пограничников. Затем началось строительство понтонной переправы, по которой в тот же день была организована переброска частей танковой бригады. В дальнейшем Сахалянская переправа действовала вплоть до капитуляции японской армии.