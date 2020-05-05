Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость
сегодня, 10:46 3

В Благовещенске на проезжей части из канализационного колодца пробился фонтан (видео, фото)

В Благовещенске на проезжей части из канализационного колодца пробился фонтан (видео, фото)

В Благовещенске на пересечении улиц Мухина и Пролетарской из канализационного колодца пробился фонтан. По информации коммунальщиков, авария произошла после того, как люк деформировал большегруз.

«Большегрузной техникой был сломан люк, колодец просел. При обследовании пошла вода. Причина устанавливается. Проводим отключения и обследования сети», – сообщили в АКС. Сколько в результате от водоснабжения будет отключено домов, пока не сообщается.

Фото и видео коммунальной аварии запечатлели очевидцы. «Это у нас на Мухина – Пролетарской, где "Ася". Прорвало, вот такой фонтан фигачит. Видите, выше автобусов», – заметила одна из них.

Просмотров всего: 527

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 4

Ирина Волк рассказала, как двое амурских полицейских спасли людей из пожара (видео)
Происшествия 1

В Благовещенске загорелся нежилой дом (фото, видео)
Происшествия 1

В Селемджинском районе загорелся вездеход
Происшествия 5

В центре Благовещенска пьяный водитель пытался скрыться от полиции
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    19 минут назад

    Из каких материалов сделаны водопроводные сети и люки в частности, если их так легко деформирует большегруз? Может пора нормальные материалы поменять, при монтаже сетей, а не на большегрузы кивать.

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    12 минут назад

    отмазки лепят на мифические большегрузы

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 минут назад

    "... По информации коммунальщиков, авария произошла после того, как люк деформировал большегруз..." АИ, хоть изредка анализируйте то, что вам говорят, прежде, чем публиковать. Получается, что первой причиной случившегося (фонтан) является не порыв трубопровода, а деформация люка.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь