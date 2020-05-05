В Благовещенске на проезжей части из канализационного колодца пробился фонтан (видео, фото)

В Благовещенске на пересечении улиц Мухина и Пролетарской из канализационного колодца пробился фонтан. По информации коммунальщиков, авария произошла после того, как люк деформировал большегруз.

«Большегрузной техникой был сломан люк, колодец просел. При обследовании пошла вода. Причина устанавливается. Проводим отключения и обследования сети», – сообщили в АКС. Сколько в результате от водоснабжения будет отключено домов, пока не сообщается.

Фото и видео коммунальной аварии запечатлели очевидцы. «Это у нас на Мухина – Пролетарской, где "Ася". Прорвало, вот такой фонтан фигачит. Видите, выше автобусов», – заметила одна из них.