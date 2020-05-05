В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

«У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли"», — сказал Кравченко.

Он отметил, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсестры этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.

«Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе. (...) Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника», — сказал Кравченко.

Он добавил, что заболевание медработников коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. По словам министра, ожидается, что в крупнейшей в регионе калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. Выявлено 524 случая заражения (45 — за минувшие сутки), из них 121 человек выздоровел (семеро за последние сутки), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением почти 1,9 тысячи человек, в том числе 154 в условиях обсерватора.