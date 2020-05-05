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сегодня, 09:53 5

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Фото: pixabay.com

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

«У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли"», — сказал Кравченко.

Он отметил, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсестры этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.

«Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе. (...) Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника», — сказал Кравченко.

Он добавил, что заболевание медработников коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. По словам министра, ожидается, что в крупнейшей в регионе калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. Выявлено 524 случая заражения (45 — за минувшие сутки), из них 121 человек выздоровел (семеро за последние сутки), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением почти 1,9 тысячи человек, в том числе 154 в условиях обсерватора.

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#коронавирус #медицина #работа

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Комментарии
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  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    1 час назад

    Теперь пусть лечат певцы депутаты блогеры пранкеры футболисты и прочая шушера которая была явно переоценена в нормальное время

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Неужели без объяснения причин отказались? Странно всё это...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Да с причинами, скорее всего, ясно - отсутствие средств индивидуальной защиты, ужасные условия труда и т.д.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    49 минут назад

    anschutka

    Неужели без объяснения причин отказались? Странно всё это...



    Соглашусь с домовёнком! Была бы у медиков защита на подобии той, оранжевой, (в какую облачался царь при посещении больного коронавирусом в Коммунарске), да плюс обещанные доплаты 25-80 т.р., наврятли бы они отказались.

  • Sam Usov

    Sam Usov
    18 минут назад

    Да конечно....Полюбас ни средств защиты..Ни обещанных добавок к зарплатам...Чинуши, как везде, плюнули на людей...как плевали всегда. Бабки выделенные стырили...Они вирусами не болеют, а если заболеют - есть личные доктора...

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