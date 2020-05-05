В Приамурье лечение получают 70 человек, заболевших коронавирусом

Продолжают получать необходимое лечение 70 амурчан, заразившихся коронавирусом. Четырнадцать человек выздоровели.

В Амурской области выявлено пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.

По состоянию на 4 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 84 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (19 человек), Тынды (17 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Шимановска (2 человека) Прогресса (2 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (7 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 812 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает амурское правительство.

На новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проведено 15 378 исследований, в том числе, за последние сутки – 723. На изоляции по месту жительства находится 744 человек, в изоляторах – 68, в обсерваторе – 12.