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В Приамурье лечение получают 70 человек, заболевших коронавирусом

В Приамурье лечение получают 70 человек, заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

Продолжают получать необходимое лечение 70 амурчан, заразившихся коронавирусом. Четырнадцать человек выздоровели.

В Амурской области выявлено пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.

По состоянию на 4 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 84 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (19 человек), Тынды (17 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Шимановска (2 человека) Прогресса (2 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (7 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 812 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает амурское правительство.

На новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проведено 15 378 исследований, в том числе, за последние сутки – 723. На изоляции по месту жительства находится 744 человек, в изоляторах – 68, в обсерваторе – 12.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Не в Приамурье,а в Амурской области,неучи!

  • Epimetey

    Epimetey
    1 час назад

    84 - заразившихся, 14 - выздоровевших, 70 - лечат.

    Т.е. умершего отнесли к выздоровевшим?

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    50 минут назад

    Как сказал дядя вася все по плану господа, все под контролем, так что не ссым

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