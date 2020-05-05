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Ирина Волк рассказала, как двое амурских полицейских спасли людей из пожара (видео)

Ирина Волк рассказала, как двое амурских полицейских спасли людей из пожара (видео)

В Благовещенске полицейские эвакуировали более двадцати человек из горящего дома. Как это произошло, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пожар случился 30 марта в Благовещенске по адресу: улица Трудовая, 11.

«Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Благовещенский» сержант полиции Виктор Шуба и младший сержант полиции Роман Федотов эвакуировали 24 человека из горящего многоквартирного дома в городе Благовещенске Амурской области.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские увидели сильное задымление в пятиэтажном доме на Трудовой улице. Темные клубы дыма охватили окна жилых квартир. Коридоры были сильно задымлены, и люди не могли самостоятельно выйти на улицу.

Виктор Шуба и Роман Федотов незамедлительно сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь гражданам. Они надели медицинские маски, предварительно смочив их водой, и направились в охваченное дымом помещение. Сотрудники полиции стучали в двери каждой квартиры, проверяя, есть ли там люди, нуждающиеся в помощи. В общей сложности они помогли выбраться на улицу 24 жителям многоквартирного дома, в том числе четверым детям.

Совместно с прибывшими пожарно-спасательными подразделениями полицейские продолжили эвакуацию граждан из задымленных квартир. Никто из жильцов не пострадал.

Благодаря грамотным, решительным и самоотверженным действиям сержанта полиции Виктора Шубы и младшего сержанта полиции Романа Федотова всех жителей многоэтажного дома удалось спасти», – сообщила Ирина Волк.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    А что если бы Москва не рассказала,то и мы бы не узнали про геройский поступок парней? Уверен,что наше доблестное УВД им не то,что премию,даже благодарность не объявило. Позор.

  • Datatec

    Datatec
    50 минут назад

    Вся информация о работе наших сотрудников, публикуемая вышестоящим ведомством, готовится исключительно по материалам УМВД и съемки делает УМВД. А рассказывает про подвиг сотрудников официальный представитель МВД для того, чтобы придать значимости данному событию и охватить всю страну, а не только Амурскую область. Проанализируйте по стране и вы многое поймёте. Поэтому если бы не УМВД, никто бы не узнал всю эту ситуацию.

  • tascha

    tascha
    21 минута назад

    ребята, вы крутые! Шуба, привет!

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    19 минут назад

    Делать больше нечего,чтобы заниматься анализом. Событие было 30 марта,а об этом нигде ничего нет. Даже на сайте областного увд. Конечно если бы здесь принял участие нач.штаба или ещё какой нибудь клерк,а не рядовой мент, то уже раструбили бы.

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