Ирина Волк рассказала, как двое амурских полицейских спасли людей из пожара (видео)

«Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Благовещенский» сержант полиции Виктор Шуба и младший сержант полиции Роман Федотов эвакуировали 24 человека из горящего многоквартирного дома в городе Благовещенске Амурской области.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские увидели сильное задымление в пятиэтажном доме на Трудовой улице. Темные клубы дыма охватили окна жилых квартир. Коридоры были сильно задымлены, и люди не могли самостоятельно выйти на улицу.

Виктор Шуба и Роман Федотов незамедлительно сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь гражданам. Они надели медицинские маски, предварительно смочив их водой, и направились в охваченное дымом помещение. Сотрудники полиции стучали в двери каждой квартиры, проверяя, есть ли там люди, нуждающиеся в помощи. В общей сложности они помогли выбраться на улицу 24 жителям многоквартирного дома, в том числе четверым детям.

Совместно с прибывшими пожарно-спасательными подразделениями полицейские продолжили эвакуацию граждан из задымленных квартир. Никто из жильцов не пострадал.

Благодаря грамотным, решительным и самоотверженным действиям сержанта полиции Виктора Шубы и младшего сержанта полиции Романа Федотова всех жителей многоэтажного дома удалось спасти», – сообщила Ирина Волк.