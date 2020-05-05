Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 4 мая

Выбор читателей за 4 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 4 мая.

География коронавируса в Амурской области расширилась до Шимановска

В Амурской области 4 мая подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые больные были выявлены (два человека) в Шимановске.

Главврачом Белогорской больницы стала экс-замминистра здравоохранения

В Белогорскую городскую больницу назначен новый главврач. Приказом исполняющей обязанности министра здравоохранения Амурской области на эту должность была назначена Виктория Крупко.

При ремонте улицы Калинина «будет демонтировано» 30 деревьев

В центре Благовещенска спиливают деревья. Это вызвало возмущение местных жителей. Между тем в мэрии объясняют, что это связано с капремонтом одной из главных городских улиц.

Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен

Над набережной Благовещенска горожане сфотографировали оптическое явление – гало. Некоторых увиденное поразило.

Просмотров всего: 14

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 3

В интернете началась поэтическая акция «Стихи против вируса» (видео)
Общество 1

Выбор читателей за 3 мая
Общество

Выбор читателей за 2 мая
Общество

Выбор читателей за 1 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь