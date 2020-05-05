Выбор читателей за 4 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 4 мая.

В Амурской области 4 мая подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые больные были выявлены (два человека) в Шимановске.

В Белогорскую городскую больницу назначен новый главврач. Приказом исполняющей обязанности министра здравоохранения Амурской области на эту должность была назначена Виктория Крупко.

В центре Благовещенска спиливают деревья. Это вызвало возмущение местных жителей. Между тем в мэрии объясняют, что это связано с капремонтом одной из главных городских улиц.

Над набережной Благовещенска горожане сфотографировали оптическое явление – гало. Некоторых увиденное поразило.