Выбор читателей за 4 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 4 мая.
География коронавируса в Амурской области расширилась до Шимановска
В Амурской области 4 мая подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые больные были выявлены (два человека) в Шимановске.
Главврачом Белогорской больницы стала экс-замминистра здравоохранения
В Белогорскую городскую больницу назначен новый главврач. Приказом исполняющей обязанности министра здравоохранения Амурской области на эту должность была назначена Виктория Крупко.
При ремонте улицы Калинина «будет демонтировано» 30 деревьев
В центре Благовещенска спиливают деревья. Это вызвало возмущение местных жителей. Между тем в мэрии объясняют, что это связано с капремонтом одной из главных городских улиц.
Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен
Над набережной Благовещенска горожане сфотографировали оптическое явление – гало. Некоторых увиденное поразило.
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