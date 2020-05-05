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сегодня, 00:07

Астрологический прогноз на 5 мая: Тельцам поступит предложение, Стрельцы исполнят мечту

Астрологический прогноз на 5 мая: Тельцам поступит предложение, Стрельцы исполнят мечту

Восход Солнца: 04:57
Заход Солнца: 19:55
Солнце в Тельце.

Овен. Ваше настроение во многом определят люди, с которыми Вы будете общаться. Желательно окружить себя надежными приятелями и друзьями. Вам позвонит или напишет человек из прошлого, общение выйдет и приятным, и полезным.

Телец. В личных отношениях Тельцов ожидают кардинальные перемены. Возможно, Вы получите долгожданное предложение руки и сердца. Ни в коем случае не отгораживайтесь от родных. Даже если Вам и правда необходимо побыть наедине, найдите время хотя бы на то, чтобы объяснить им ситуацию.

Близнецы. Не исключено, что Близнецам придется мирить близких или разбираться в причинах их конфликта. В этом случае важно услышать сторону каждого участника ссоры. В последнее время Вы не чувствуете покоя из-за излишней концентрации на будущем и возможностях подзаработать.

Рак. Звезды советуют Вам больше и чаще мечтать, настроиться на позитив и работать без волнений. Вы ощущаете в себе готовность завершить многие серьезные дела, не откладывайте важные встречи и переговоры.

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Лев. Вы задумаетесь о дополнительном заработке, предложений поступит сразу несколько, но выберите одно, чтобы свободное время тоже осталось! Пора начать реализовывать идеи, которые накопились.

Дева. Никому не доверяйте, не говорите о себе лишнего, чтобы не стать жертвой мошенничества людей, которые лишь кажутся добрыми. Не ленитесь, ведь грядет положительное время для обучения, повышения квалификации и приобретения новых полезных знаний в разных отраслях.

Весы. Будьте сегодня сдержаннее, когда речь заходит о демонстрации своего превосходства. Астрологи призывают Вас к спокойствию в этот день, даже если начальник абсолютно точно не прав, держите свое мнение при себе, так будет лучше для вашей карьеры.

Скорпион. Ставьте перед собой амбициозные цели, привыкайте к ним, это первый шаг к успеху! Звезды советуют вам уделить внимание бытовым вопросам, а в общении с близкими не принимать на свой счет чье-то плохое настроение или мелкие замечания из вредности. Лучше уделите время младшему поколению.

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Стрелец. Не бойтесь делиться своими планами с близкими людьми, они могут подсказать дельный совет. Наслаждайтесь днем, идеями, даже очень смелыми, и возможность сегодня же исполнить маленькую мечту.

Козерог. Если в семье никак не наступит гармония, попробуйте провести какое-то время отдельно друг от друга. Общение станет источником приятных эмоций, а еще на работе Вы сможете достичь впечатляющих результатов.

Водолей. Перемены в жизни, на которые Вы решитесь в этот день, будут исключительно положительными, отмечают астрологи. Хороший момент для обсуждения проблемного вопроса с родными и близкими, Вы сумеете правильно подобрать слова.

Рыбы. Попробуйте взглянуть на мир иначе, чтобы найти ответ на интересующий вопрос. День пройдет неторопливо, все важные дела рекомендуется перенести, а вторник посвятить делам, которые приносят удовольствие.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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