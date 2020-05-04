В интернете началась поэтическая акция «Стихи против вируса» (видео)

Крупнейший российский литературный портал Стихи.ру запустил акцию «Стихи против вируса». В творческом флэшмобе приняли участие более тысячи человек.

Среди участников современные поэты, писатели, актеры театра и кино, артисты Большого театра, телеведущие и сотрудники радио, врачи и люди самых разных профессий. Активное участие в акции принимают и представители старшего поколения из проекта «Московское долголетие».

Поэтическая акция проходит в форме флешмоба. Нужно прочитать любое стихотворение, записав видео на свой мобильный телефон, и выложить в социальных сетях: в Инстаграме, Ютьюбе или Вконтакте, указав при публикации тег #стихипротиввируса.

Стихотворение может быть любым: как собственного сочинения для тех, кто пишет стихи, так и любого поэта, классика или современника – для всех остальных. Главное – чтобы оно было позитивным и жизнеутверждающим. Принять участие в акции может любой желающий.

«Литература всегда помогала нашим соотечественникам в трудную минуту. И сейчас акция "Стихи против вируса" помогает сплотиться всем людям, которые давно устали на самоизоляции. Почувствовать, что они не одни заперты в своих квартирах, а вместе весело и дружно соблюдают карантинные меры ради общей победы над эпидемией. Стихи позволяют создать атмосферу взаимной поддержки и чувства причастности каждого к борьбе с вирусом, возможность согреть теплом поэзии сердца людей, оказавшихся в одиночестве, обеспечить душевное единение нации и всего русскоязычного мира», – говорится в описании акции.

«Наш флэш-моб #СтихиПротивВируса был запущен несколько дней назад и сейчас набрал уже тысячи видеороликов и постов в Инстаграмме, Ютюбе, Контакте, и в Одноклассниках, рассказал руководитель литературного портала Стихи.ру Дмитрий Кравчук. – Мы очень рады, что этот проект стал народным. Большое количество людей активно принимают в этом участие, потому что люди устали сидеть на самоизоляции, устали от социального одиночества. Конечно они, может быть, и не одни в своей квартире, с семьей, но той общности, возможности сходить куда-то, приобщиться к культуре, у них сейчас нет. В нашем проекте участвуют люди разного возраста и разных профессий для того, чтобы заявить о себе, пообщаться с другими людьми, с большой аудиторией».

В акции принял участие известный амурчанам президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов. Он прочитал стихотворение Геннадия Шпаликова «Переулок юности».