Путин 6 мая выслушает предложения по выходу из режима ограничений в России
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», – сказал представитель Кремля.
28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы, начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.
Просмотров всего: 131
#коронавирус #российская власть