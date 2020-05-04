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сегодня, 21:08 3

Путин 6 мая выслушает предложения по выходу из режима ограничений в России

Путин 6 мая выслушает предложения по выходу из режима ограничений в России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», – сказал представитель Кремля.

28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы, начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    12 минут назад

    Непохоже что в стране наступил спад пандемии.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    11 минут назад

    "ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 10 581 ЧЕЛОВЕКА". Предыдущая статья. Недоумеваю все больше.

  • Лесник28

    Лесник28
    3 минуты назад

    Программа не терпит отлогательств, пора... Все идет по плану. А коронавирус, как был 20 лет назад, есть и будет.. Просто статистику спрячут от глаз и ушей.

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