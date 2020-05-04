Путин 6 мая выслушает предложения по выходу из режима ограничений в России

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», – сказал представитель Кремля.

28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы, начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.