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Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 581 человека

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 581 человека
Фото: pixabay.com

За сутки в России выявили 10 581 случай коронавирусной инфекции в 82 регионах, об этом сообщил оперативный штаб 4 мая. Из них 50,6 % не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших в Москве — 5 795, в Подмосковье — 803, в Санкт-Петербурге — 317.

За сутки зарегистрировано 76 летальных исходов, полностью выздоровели 1 456 человек, сообщают «Известия».

Всего по состоянию на 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 1 356 человек, выздоровели 18 095 человек.

Днем ранее общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

В Амурской области 4 мая подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека были выявлены в Шимановске, по одному заболевшему обнаружено в Белогорске, Тынде и селе Томское Серышевского района.

14 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 70 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

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#коронавирус

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