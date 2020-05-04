В Благовещенске загорелся нежилой дом (фото, видео)

4 мая в Благовещенске произошел пожар в нежилом доме. Происшествие случилось в районе пересечения улиц Октябрьской и Богдана Хмельницкого.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного городской пожарной охраны в 19:17.

На тушение выехали 12 человек личного состава и три единицы техники. В 19:24 пожар был локализован.

В пресс-службе Амурского управления МСЧ сообщили, что пострадавший в огне дом был нежилой. Во дворе также находились хозяйственные постройки, которые удалось защитить от огня.

Сейчас пожарным инспекторам предстоит выяснить причину возгорания и установить виновника пожара.