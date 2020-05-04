Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость
сегодня, 18:35 0

Свободный благоустраивает места отдыха пока действует режим самоизоляции

Свободный благоустраивает места отдыха пока действует режим самоизоляции
Фото: www.instagram.com

На центральной площади Свободного установили 12 новых лавочек и 16 урн. Строители выполняют поручение главы города Владимира Константинова, который ранее заявил о необходимости увеличения скамеек.

Информацию об обустройстве мест массового отдыха администрация Свободного разместила в своем Инстаграме.

«Закончится пандемия и места присесть отдохнуть на площади хватит всем», ‒ говорится в сообщении.

Кроме лавочек и урн, на площади города президентского перекрыли въезд на бывшую парковку для такси, где расположился скейт-парк. В качестве ограждения установили изящные столбики.

С 30 апреля по 13 мая Свободный и Свободненский район закрыли. Жители больше не могут покидать свои населенные пункты, а амурчане не могут попасть в город без специального пропуска. Чрезвычайные меры связаны с тем, что в Свободном ведутся строительные работы федерального масштаба на Газоперерабатывающем заводе и космодроме «Восточный».

Просмотров всего: 47

#Свободный

распечатать


Коронавирус 1

В Свободном развернули изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
Общество 1

Улицы Свободного украсили портретами живущих в городе ветеранов

Общество 22

Май станет сложным месяцем: губернатор подвел итоги недели
Общество 7

На свободненской трассе появился постоянный пост ДПС (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь