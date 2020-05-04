Свободный благоустраивает места отдыха пока действует режим самоизоляции

На центральной площади Свободного установили 12 новых лавочек и 16 урн. Строители выполняют поручение главы города Владимира Константинова, который ранее заявил о необходимости увеличения скамеек.

Информацию об обустройстве мест массового отдыха администрация Свободного разместила в своем Инстаграме.

«Закончится пандемия и места присесть отдохнуть на площади хватит всем», ‒ говорится в сообщении.

Кроме лавочек и урн, на площади города президентского перекрыли въезд на бывшую парковку для такси, где расположился скейт-парк. В качестве ограждения установили изящные столбики.

С 30 апреля по 13 мая Свободный и Свободненский район закрыли. Жители больше не могут покидать свои населенные пункты, а амурчане не могут попасть в город без специального пропуска. Чрезвычайные меры связаны с тем, что в Свободном ведутся строительные работы федерального масштаба на Газоперерабатывающем заводе и космодроме «Восточный».