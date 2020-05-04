Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:37 3

Жители Белогорска более дисциплинированные, чем благовещенцы и свободненцы

Жители Белогорска более дисциплинированные, чем благовещенцы и свободненцы
Фото: wiki.nashtransport.ru

В Белогорске самый высокий уровень самоизоляции по сравнению с другими городами Амурской области, которые отражаются в Яндекс – самоизоляция. Согласно индексу домосидения, в Белогорске уровень выше, чем в Благовещенске и в Свободном.

Так, на 16:00 4 мая индекс «сидения дома» в Благовещенске, где больше всего заболевших коронавирусом, составил 2,0. В «закрытом» Свободном этот показатель составил 2,2. Белогорск в сравнении в этими населенными пунктами оказался самым дисциплинированным в соблюдении домашнего режима. Индекс «сидения дома» здесь составил 2,4.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Он используется для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов. Чем выше значение, тем лучше.

За 1-3 мая в среднем за сутки индекс самоизоляции в Белогорске также самый высокий в Амурской области - 2,9. В Благовещенске за этот период 2,8, в Свободном 2,7.

Просмотров всего: 1154

#Белогорск #коронавирус

распечатать


Коронавирус 7

География коронавируса в Амурской области расширилась до Шимановска
Общество 5

Зарплата за нерабочие дни в мае должна выплачиваться в полном размере
Коронавирус 1

В Приамурье медики проходят дополнительную подготовку для борьбы с коронавирусом
Коронавирус 1

В Свободном развернули изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    некому будет платить за ЖКХ

  • vertex

    vertex
    47 минут назад

    Демидыч

    некому будет платить за ЖКХ



    "Так заплатили за все блага "высококачественные и недорогие услуги хозяйственной команде" и сидят дома, чего без денег по улицам себя расстраивать ходить"

  • Ворокин

    Ворокин
    16 минут назад

    Обалдеть какая разница -0,4 между очень много и очень очень много. Вот это пример! Мелюкову грамоту за организацию карантина! Главное в горбольнице порядок навел.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь