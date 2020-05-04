Жители Белогорска более дисциплинированные, чем благовещенцы и свободненцы

В Белогорске самый высокий уровень самоизоляции по сравнению с другими городами Амурской области, которые отражаются в Яндекс – самоизоляция. Согласно индексу домосидения, в Белогорске уровень выше, чем в Благовещенске и в Свободном.

Так, на 16:00 4 мая индекс «сидения дома» в Благовещенске, где больше всего заболевших коронавирусом, составил 2,0. В «закрытом» Свободном этот показатель составил 2,2. Белогорск в сравнении в этими населенными пунктами оказался самым дисциплинированным в соблюдении домашнего режима. Индекс «сидения дома» здесь составил 2,4.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Он используется для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов. Чем выше значение, тем лучше.

За 1-3 мая в среднем за сутки индекс самоизоляции в Белогорске также самый высокий в Амурской области - 2,9. В Благовещенске за этот период 2,8, в Свободном 2,7.