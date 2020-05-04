География коронавируса в Амурской области расширилась до Шимановска

В Амурской области 4 мая подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые больные были выявлены (два человека) в Шимановске.

По одному заболевшему обнаружено в Белогорске, Тынде и селе Томское Серышевского района. В Благовещенске общее число больных коронавирусом осталось прежним.

Темп прироста за последние сутки составил 6,3 %.

Всего в Амурской области выявлено 84 случая новой коронавирусной инфекции.

Благовещенск – 29, Белогорск – 19, Тында – 17, Серышевский район (Тавричанка – 5, Бочкаревка – 1, Томское – 1) – 7, Зея – 3, Магдагачинский район (Магдагачи) – 2, Шимановск – 2, Прогресс – 2. Пока по одному заболевшему официально зафиксировано в Свободном, Бурейском (Талакан) и Завитинском (Успеновка) районах.

Показатель заболеваемости – 10,63 на 100 тысяч населения.

14 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 70 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 52,4 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 47,6 % – за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении 632 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 558 человек, в изоляторах – 74 человека.