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География коронавируса в Амурской области расширилась до Шимановска

География коронавируса в Амурской области расширилась до Шимановска

В Амурской области 4 мая подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые больные были выявлены (два человека) в Шимановске.

По одному заболевшему обнаружено в Белогорске, Тынде и селе Томское Серышевского района. В Благовещенске общее число больных коронавирусом осталось прежним.

Темп прироста за последние сутки составил 6,3 %.

Всего в Амурской области выявлено 84 случая новой коронавирусной инфекции.

Благовещенск – 29, Белогорск – 19, Тында – 17, Серышевский район (Тавричанка – 5, Бочкаревка – 1, Томское – 1) – 7, Зея – 3, Магдагачинский район (Магдагачи) – 2, Шимановск – 2, Прогресс – 2. Пока по одному заболевшему официально зафиксировано в Свободном, Бурейском (Талакан) и Завитинском (Успеновка) районах.

Показатель заболеваемости – 10,63 на 100 тысяч населения.

14 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 70 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 52,4 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 47,6 % – за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении 632 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 558 человек, в изоляторах – 74 человека.

Просмотров всего: 4996

#Белогорск #коронавирус #Тында #Шимановск

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    По деревням пошёл

  • телега

    телега
    1 час назад

    Вахтовики по домам приезжают

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    Ольга1972

    По деревням пошёл



    С каких пор Шимановск - деревня?

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    телега

    Вахтовики по домам приезжают



    Не только вахтовики...

  • батарейка

    батарейка
    26 минут назад

    Скоро 100 будет. И мы продолжаем ходить на работу.призывы сидеть дома не действуют

  • Ворокин

    Ворокин
    20 минут назад

    На работу ходят только те, кого не жалко

  • тт

    тт
    10 минут назад

    Этот крест рядом с надписью называния города, как будто все умерли там уже. Жуткое зрелище.

  • цеховик

    цеховик
    6 минут назад

    Итфат

    Ольга1972

    По деревням пошёл



    С каких пор Шимановск - деревня?



    Таун Даун



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