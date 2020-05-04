В Селемджинском районе загорелся вездеход

4 мая в поселке Февральск Селемджинского района загорелся вездеход. Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 13:56.

В течение семи минут к месту вызова прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 54. В спасении вездехода приняли участие пять человек личного состава и одна единица техники, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС.

В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.