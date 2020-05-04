Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость
сегодня, 16:24 0

В Селемджинском районе загорелся вездеход

В Селемджинском районе загорелся вездеход
Фото: 28.mchs.gov.ru

4 мая в поселке Февральск Селемджинского района загорелся вездеход. Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 13:56.

В течение семи минут к месту вызова прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 54. В спасении вездехода приняли участие пять человек личного состава и одна единица техники, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС.

В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Просмотров всего: 34

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 5

В центре Благовещенска пьяный водитель пытался скрыться от полиции
Происшествия

В Прогрессе потушили загоревшийся грузовик
Происшествия 5

Мальчик, потерявшийся в Зее, нашелся
Происшествия 2

За пожароопасный сезон амурчанам выписано штрафов почти на миллион рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь