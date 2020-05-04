Зарплата за нерабочие дни в мае должна выплачиваться в полном размере
Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, рассказали РИА Новости в Минтруде. Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле.
«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», ‒ отметили в министерстве.
Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса. В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.
Весь апрель был объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призвали граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
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