Зарплата за нерабочие дни в мае должна выплачиваться в полном размере

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», ‒ отметили в министерстве.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса. В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.

Весь апрель был объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призвали граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.