Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:55 1

Зарплата за нерабочие дни в мае должна выплачиваться в полном размере

Зарплата за нерабочие дни в мае должна выплачиваться в полном размере
Фото: pixabay.com

Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, рассказали РИА Новости в Минтруде. Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», ‒ отметили в министерстве.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса. В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.

Весь апрель был объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призвали граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.

Просмотров всего: 194

#коронавирус #работа #финансы

распечатать


Коронавирус 1

В Приамурье медики проходят дополнительную подготовку для борьбы с коронавирусом
Коронавирус

В Свободном развернули изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
Коронавирус

Власти не исключают возможность второй волны эпидемии коронавируса в России
Коронавирус

За сутки в Приамурье на коронавирус обследовано более 700 человек
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Анна Ильичева

    mm_Анна Ильичева
    7 минут назад

    Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

    Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить.

    Зaхoдитe нa сaйт, получaйтe свoй пeрвый зарабoтoк и oбязатeльно напишитe oтзыв,

    чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.

    1. Глaвнoе услoвие - жeлaние зарaбатывaть.

    2. Kомпьютeр или cмартфoн - сooтветствeннo.

    Зa пoдрoбнoстями пoжaлуйста сюдa -->> http://euroclick.xyz/tds/80208

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь