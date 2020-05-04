К благовещенскому марафону «Победные километры» подключились бегуны из других городов и стран

Участники акции «Победные километры» с 1 по 3 мая включительно преодолели 1 498,81 километра. С каждым днем к благовещенскому онлайн-марафону в честь предстоящего Дня Победы присоединяются все больше бегунов.

На сегодня к акции подключилось более 100 марафонцев. Большинство из них благовещенцы. Онлайн-марафон стал таким популярным, что к нему стали присоединяться и спортсмены из других городов.

«Самое удивительное, что нашу акцию можно по праву назвать международной, – отметила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Благовещенска Татьяна Поздеева. – Отрадно, что в марафоне помимо благовещенцев принимают участие спортсмены из Испании, Израиля, Москвы, Мурманской области, Барнаула, Уссурийска, Якутска, Хабаровска, Белогорска, Свободного, Зеи, Сковородина, Завитинска, Серышевского, Октябрьского, Благовещенского, Ивановского районов».

В частности, участник из Барселоны Валерий Хуснутдинов пробежал в рамках марафона более 4 километров.

Дистанции, которые преодолевают «марафонцы», разные. Как правило, по 5 – 15 километров. Самые выносливые пробегают по 30 километров. В их числе Елена Надденная, которая преодолела 30,4 километра за 3 часа 17 минут, а также Евгений Ермолаев, пробежавший 30,13 километра за 2 часа 47 минут.

Некоторые пробегали по несколько длинных дистанций, чтобы увеличить свой вклад в копилку акции. Например, житель Белогорска Василий Трембач пробежал 15 километров, затем более 10-ти, а после – более 18-ти.

Среди участников есть и дети. Так, 12-летние благовещенцы, братья Эдуард и Аркадий Векшины участвовали в акции три дня подряд. Ребята пробежали – 20,2 12,5 и 10,84 километра – каждый.

Онлайн-марафон, посвященный 75-летию Великой Победы, проводится в Благовещенске с 1 по 9 мая. Его цель – в режиме самоизоляции пробежать в общей сложности 1 945 километров, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Чтобы поучаствовать в марафоне, нужно преодолеть любую дистанцию, зафиксировав результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. Фото с результатом забега «марафонцам» необходимо опубликовать в своих инстаграм-аккаунтах с хэштегом #победныекилометры.

9 мая организаторы акции подведут итоги. Памятными призами отметят тех, кто пробежит самое большое расстояние за один день, а также за весь период акции. Наградят «марафонцев» и за самое креативное фото во время бега.