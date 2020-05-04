В Приамурье медики проходят дополнительную подготовку для борьбы с коронавирусом

В Амурской области организована дополнительная подготовка медработников для реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Такая профессиональная подготовка проводится в соответствии с приказом минздрава РФ.

Все медицинские работники учреждений здравоохранения региона освоили интерактивные образовательные модули по актуальным вопросам новой коронавирусной инфекции, которые размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

«16 врачей-реаниматологов перепрофилированных инфекционных стационаров прошли 36–часовые курсы на базе аккредитационно-симуляционного центра Амурской государственной медицинской академии по теме "Респираторная поддержка при ОРДС. ИВЛ у пациентов с вирусной пневмонией". Еженедельно около 50 сотрудников службы анестезиологии-реаниматологии региона проходят обучение на онлайн-площадках Всероссийских образовательных форумов, школ, вебинаров, проводимых Федерацией и Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов России, Ассоциацией акушерских анестезиологов-реаниматологов. На этих мероприятиях рассматриваются как общие вопросы этиологии, патогенеза новой коронавирусной инфекции, так и частные вопросы особенностей клинического течения и терапии заболевания у разных категорий пациентов. Информация постоянно дополняется, обновляется, поэтому не прекращается и процесс обучения борьбе с коронавирусом», – отметил главный детский анестезиолог-реаниматолог Амурской области Олег Марков.

Сотрудниками аккредитационно-симуляционного центра Амурской медакадемии подготовлены краткосрочные дополнительные профессиональные программы (не менее 36 часов) для врачей-специалистов по оказанию медицинской помощи пациентам, нуждающимся в неинвазивной искусственной вентиляции легких под контролем врача-анестезиолога-реаниматолога, и для специалистов хирургического профиля – по оказанию медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении инвазивной искусственной вентиляции легких под контролем врача-анестезиолога-реаниматолога, сообщает пресс-служба областного правительства.