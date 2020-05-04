В Свободном развернули изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус

В Свободном развернут изолятор для размещения лиц, контактировавших с пациентами с подозрением на COVID-19. Он работает на базе местного реабилитационного отделения областного наркологического диспансера.

«Изолятор организован с целью госпитализации больных с симптомами респираторной инфекции, с подозрением на 2019-nCoV – в соответствии с приказом министерства здравоохранения области. Реабилитационное отделение на 25 коек перепрофилировано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. С начала работы изолятора было размещено четверо пациентов – все они жители Свободненского района, которые имели контакт с больным коронавирусной инфекций, то есть могли быть заражены и представлять угрозу заражения для других людей. Трое уже выписаны. У всех четверых, к счастью, тесты на коронавирус дали отрицательные результаты», – уточняет главный врач Амурского областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.

Пациенты изолируются на срок инкубационного периода – 14 дней. Они обеспечиваются полноценным бесплатным питанием, постельным бельем, полотенцами и средствами гигиены.

В период изоляции проводятся все медицинские манипуляции по наблюдению и лабораторному обследованию.

Сотрудники реабилитационного отделения прошли соответствующую подготовку для работы в условиях противодействия угрозе коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Персонал обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты: одноразовыми и многоразовыми бахилами, трехслойными масками, респираторами, защитными очками, медицинскими шапочками, защитными одноразовыми комбинезонами.

На сегодняшний день, по последним данным, в Свободном выявлен 1 случай заражения коронавирусом.