В Приамурье заканчивают обустройство уникальной теплицы для деревьев

В Бурейском районе заканчивается обустройство теплицы. В ней будут выращивать сеянцы деревьев с закрытой корневой системой – лественницы. На следующей неделе специалисты лесхоза планируют посеять лесные культуры. Такой способ выращивания посадочного материала в Приамурье опробуется впервые.

Кроме Бурейского района теплицы для деревьев появились в Благовещенском и Завитинском районах.

В текущем году сеянцы с закрытой корневой системой начнут выращивать три амурских лесхоза. То есть семечко посадят в отдельную емкость, а сеянцы высадят вместе с комом почвы, в котором росли.

До недавнего времени маленькие деревья выращивали только в открытом грунте в специальных питомниках. Когда наступало время посадки, пред размещением на новое место жительства, их выкапывали и размещали в леднике, сообщают в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

С весны 2019 года измененными правилами лесовосстановления установлено, что за восемь лет, с 2022 года по 2030 год, необходимо до 45 процентов площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления засадить сеянцами с закрытой корневой системой.

Чтобы через два года лесхозы получили достаточное количество зеленых новоселов, весной 2020 года в Бурейском, Завитинском и Благовещенском лесхозах в четырех теплицах общей площадью более полутора тысяч квадратных метров засеют семена деревьев. Планируется выращивать более шестисот тысяч сеянцев в год.

Специалисты уверены, что такие «малыши» стопроцентно приживаются, так как у деревца при посадке не оголяются корни. Также из плюсов – их можно высаживать в течение всего вегетационного периода: весной, летом и осенью. Они быстрее адаптируются и укореняются.