Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен

Над набережной Благовещенска горожане сфотографировали оптическое явление – гало. Некоторых увиденное поразило.

Снимок светящихся вокруг солнца колец опубликовал один из городских пабликов. Некоторые подписчики не нашли в увиденном ничего необычного, другие – выражали восхищение.

«Вот это красота». «Тоже в прошлом году наблюдала сие. Жуткая красота».

«Какое гало? Это марсиане», – пошутил один из подписчиков.

«Явление "Гало" происходит из-за повышенной влажности в атмосфере. Это, скорей всего, к дождю, или снегу», – выдвинула предположение другая.

Ранее специалисты комментировали, что гало – это преломление света в связи с плотным облаком при относительно солнечной погоде в целом, как радуга. Уточнялось, что появление гало в таких условиях говорит об укрупнении кристаллов в облаке и увеличении вероятности выпадения осадков в ближайшее время.