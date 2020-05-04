Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен
Над набережной Благовещенска горожане сфотографировали оптическое явление – гало. Некоторых увиденное поразило.
Снимок светящихся вокруг солнца колец опубликовал один из городских пабликов. Некоторые подписчики не нашли в увиденном ничего необычного, другие – выражали восхищение.
«Вот это красота». «Тоже в прошлом году наблюдала сие. Жуткая красота».
«Какое гало? Это марсиане», – пошутил один из подписчиков.
«Явление "Гало" происходит из-за повышенной влажности в атмосфере. Это, скорей всего, к дождю, или снегу», – выдвинула предположение другая.
Ранее специалисты комментировали, что гало – это преломление света в связи с плотным облаком при относительно солнечной погоде в целом, как радуга. Уточнялось, что появление гало в таких условиях говорит об укрупнении кристаллов в облаке и увеличении вероятности выпадения осадков в ближайшее время.
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