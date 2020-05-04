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сегодня, 14:04 5

Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен

Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен
Фото: instagram.com/blg_news

Над набережной Благовещенска горожане сфотографировали оптическое явление – гало. Некоторых увиденное поразило.

Снимок светящихся вокруг солнца колец опубликовал один из городских пабликов. Некоторые подписчики не нашли в увиденном ничего необычного, другие – выражали восхищение.

«Вот это красота». «Тоже в прошлом году наблюдала сие. Жуткая красота».

«Какое гало? Это марсиане», – пошутил один из подписчиков.

«Явление "Гало" происходит из-за повышенной влажности в атмосфере. Это, скорей всего, к дождю, или снегу», – выдвинула предположение другая.

Ранее специалисты комментировали, что гало – это преломление света в связи с плотным облаком при относительно солнечной погоде в целом, как радуга. Уточнялось, что появление гало в таких условиях говорит об укрупнении кристаллов в облаке и увеличении вероятности выпадения осадков в ближайшее время.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Мио

    Мио
    2 часа назад

    Вечером вокруг луны было.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Красота, за свою бытность видел это явление всего несколько раз. В первый раз, по незнанию, была масса предположений сопутствующих со страхом и интересом)

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Видят редко,потому что ходят с опущенным взглядом.Чаще в небо смотрите, чтобы потом не писать про "чудеса".

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    paravis

    Видят редко,потому что ходят с опущенным взглядом.Чаще в небо смотрите, чтобы потом не писать про "чудеса".



    ++++++++++++++++++++++++++

  • цеховик

    цеховик
    47 минут назад

    То-то правая рука чешется. По примете: Скоро прилетят или чесотка, мож.

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