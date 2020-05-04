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сегодня, 13:44 10

При ремонте улицы Калинина «будет демонтировано» 30 деревьев

При ремонте улицы Калинина «будет демонтировано» 30 деревьев

В центре Благовещенска спиливают деревья. Это вызвало возмущение местных жителей. Между тем в мэрии объясняют, что это связано с капремонтом одной из главных городских улиц.

«Напротив улицы Калинина, 75 безжалостно спилили ряд деревьев, которые летом спасали от зноя да и в принципе радовали глаз. Деревья стояли десятки лет до этого и никому не мешали», – пожаловались в редакцию Амур.инфо горожане.

В благовещенской администрации прокомментировали ситуацию.

«Спил деревьев связан с капитальным ремонтом улицы Калинина, приводятся в соответствие параметры элементов обустройства дорог: парковки, правоповорот полосы, автобусные остановки, примыкания к улице с выездов со дворов», – пояснили в мэрии.

Уточнили, что в общей сложности в рамках ремонта будет демонтировано порядка 30 деревьев, еще 5 будут пересажены.

Благовещенцы очень болезненно реагируют на уничтожение зеленых насаждений в городе. В начале апреля общественность возмутилась, когда возле ЗАГСа по инициативе самого управления срубили кроны деревьев, объясняя это тем, что вороны загрязняют территорию и доставляют неудобства молодоженам.

Тогда в администрации жестко раскритиковали такую инициативу, а губернатор заявил, что мэрии нужно разработать программу озеленения города и обсудить ее с общественностью.

Что касается ремонта улицы Калинина, то в текущем году ее отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Специалисты и дорожные рабочие подрядной организации – АО «Асфальт» к ремонтным работам уже приступили. Завершено оборудование шести автобусных остановок на временных маршрутах общественного транспорта.

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#городская власть #мэрия #природа

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    ХМ,там же расположен сбербанк,а его с дороги не видно,да и карман ,наверное побольше надо сделать.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    почему бы при капремонте дороги не составлять псд с учетом зеленых насаждений, а не тупо вырубать деревья ради парковок и прочего? Или у нас тропический климат и пальмы растут сами и где угодно?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Светослав Ильиных, у нас только дураки в руководстве городом растут сами по себе

    с благословения депутатов...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Газон у этого сбербанка. Фото сделано в конце зимы. А деревья летом ведь защищали хоть как-то местных жителей от этой пыли

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Так из за деревьев не видно Сбербанка...а он важней чем.....

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    В очередной раз предлагаю закатать все в асфальт. Зачем эти деревья?

  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    В Китае например на о. Хайнань при любом строительстве, ремонте и так далее дерево выкапывается, пересаживается, затем когда ремонт, стройка заканчивается, возвращают назад либо привозят другое. Спиливать вообще запрещено! В городе зелень крайне важна, особенно у дорог, кроме многой естественной пользы, красоты, которую они несут , деревья защищают пешеходов от водятлов, по другому не скажешь. Поэтому, каждое дерево после ремонта нужно вернуть, посадить новое, никак иначе!

  • старатель

    старатель
    30 минут назад

    Мэр у нас гений ,

    тополя с пляжу ,

    тралики с пляжу ,

    автобусиков по больше !

    Разломать дороги в городе - да легко !

    Мосты ломаются !

    На месте Шадринского какой то новодел лепить собираюца

    кругом одни подвиги

  • ay

    ay
    26 минут назад

    Картина масломВ Китае например на о. Хайнань при любом строительстве, ремонте и так далее дерево выкапывается, пересаживается, затем когда ремонт, стройка заканчивается, возвращают назад либо привозят другое. Спиливать вообще запрещено! В городе зелень крайне важна, особенно у дорог, кроме многой естественной пользы, красоты, которую они несут , деревья защищают пешеходов от водятлов, по другому не скажешь. Поэтому, каждое дерево после ремонта нужно вернуть, посадить новое, никак иначе!


    В Китае люди мозговитые во власть идут.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    8 минут назад

    А новые деревья посадить что мешает?

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