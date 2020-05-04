При ремонте улицы Калинина «будет демонтировано» 30 деревьев

В центре Благовещенска спиливают деревья. Это вызвало возмущение местных жителей. Между тем в мэрии объясняют, что это связано с капремонтом одной из главных городских улиц.

«Напротив улицы Калинина, 75 безжалостно спилили ряд деревьев, которые летом спасали от зноя да и в принципе радовали глаз. Деревья стояли десятки лет до этого и никому не мешали», – пожаловались в редакцию Амур.инфо горожане.

В благовещенской администрации прокомментировали ситуацию.

«Спил деревьев связан с капитальным ремонтом улицы Калинина, приводятся в соответствие параметры элементов обустройства дорог: парковки, правоповорот полосы, автобусные остановки, примыкания к улице с выездов со дворов», – пояснили в мэрии.

Уточнили, что в общей сложности в рамках ремонта будет демонтировано порядка 30 деревьев, еще 5 будут пересажены.

Благовещенцы очень болезненно реагируют на уничтожение зеленых насаждений в городе. В начале апреля общественность возмутилась, когда возле ЗАГСа по инициативе самого управления срубили кроны деревьев, объясняя это тем, что вороны загрязняют территорию и доставляют неудобства молодоженам.

Тогда в администрации жестко раскритиковали такую инициативу, а губернатор заявил, что мэрии нужно разработать программу озеленения города и обсудить ее с общественностью.

Что касается ремонта улицы Калинина, то в текущем году ее отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Специалисты и дорожные рабочие подрядной организации – АО «Асфальт» к ремонтным работам уже приступили. Завершено оборудование шести автобусных остановок на временных маршрутах общественного транспорта.