Власти не исключают возможность второй волны эпидемии коронавируса в России

Часть ограничительных мероприятий из-за COVID-19 в России будет сохраняться до появления вакцины. Об этом заявил глава минздрава Михаил Мурашко. Он также прокомментировал возможность второй волны эпидемии.

«Ограничительные мероприятия – они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», – цитируют главу ведомства РИА Новости.

Руководитель минздрава подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что «сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения». Он отметил, что для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости.

Министр предупредил, что нельзя исключать возможности второй волны эпидемии коронавируса.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос, не повлечет ли новую волну заболеваний отмена ограничительных мер.

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.

В России COVID-19 диагностировали у 134 687 человек, из них поправились почти 16 639 пациентов, 1280 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 10 633 новых случая.