Амурчан пугают, что из-за карантина ведущие в Белогорск дороги перекопает тяжелая техника

Администрация Белогорского района предупреждает о фейке, который распространяется в социальных сетях по поводу перекопа дорог. Авторы утверждают, что трассы до Белогорска перекопают при помощи спецтехники.

«Уважаемые жители Белогорского района, в сети интернет: социальных сетях и различных приложениях (WhatsApp, Viber и других) распространяется информация о том, что автомобильные трассы района, ведущие вБелогорск будут полностью перекопаны тяжеловесной техникой в связи с введением режима карантина из-за коронавирусной инфекции. Эта информация не соответствует действительности. Это ФЕЙК!

Сообщаем вам, все данные о заболевших COVID-19, как и о мерах по распространению данного заболевания, необходимо черпать ТОЛЬКО из официальных источников! Решение о введении ограничительных мер принимает оперативный штаб на уровне области. Сегодня таковых решений нет!!! Помимо этого сообщаем, что в Белогорском районе на сегодняшний день заболевших коронавирусной инфекцией – нет!», – такое эмоциональное сообщение опубликовано на официальной странице района в социальной сети.