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сегодня, 12:30 8

В Благовещенске 9 Мая хотят провести автопарад с участием более 100 машин

В Благовещенске 9 Мая хотят провести автопарад с участием более 100 машин
Фото: 4tololo.ru

Благовещенка предлагает в День Победы провести в областном центре Приамурья автопарад. С такой инициативой она обратилась к горожанам через социальные сети. Желающих оказалось очень много, поэтому теперь девушка рассчитывает на помощь властей.

«Парад 9 Мая отменили, а такая дата – 75 лет. Оставить ее без внимание нельзя. Поэтому предложила устроить маленький парад на машинах, чтобы никто ни с кем не контактировал. С музыкой соответствующей, флагами. Желающих оказалось очень много, я просто не ожидала. Я думала, что машин 10 будет, а теперь планируется участие 100-150 машин, поэтому хотим все это через официальные инстанции сделать», – поделилась планами инициатор акции Ольга.

По изначальной задумке машины должны были проехать от железнодорожного вокзала по улице 50-летия Октября до Ленина, затем свернуть и доехать до Калинина, и дальше по Калинина до Кольцевой и обратно. Однако теперь, учитывая количество желающих поучаствовать, маршрут девушка хочет согласовать с официальными органами. В качестве вариантов – проехать в День Победы мимо домов, в которых живут ветераны.

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#память #праздники

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    43 минуты назад

    А кто на это смотреть будет - они как раз и будут контактировать. Это скопление зрителей

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    по загородной через калинина езжайте

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    18 минут назад

    обезьяний цирк

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    14 минут назад

    Вы забыли, что ул.Калинина перекрыта?

  • uslon

    uslon
    11 минут назад

    Граждане товарищи! Да посидите вы, с конца-то наконец, дома. Никакого удёржу на вас нет. 20 с лишним млн погибших, а они в машине с музыкой! Да ещё по ул Калинина насквозь! А полиционеры будут обеспечивать ваши хотелки.

  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    Авиация и авто специально на 9 мая запускают, чтобы улицы наполнились народом? Что ж за власть у нас ёб.....ая?

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Я бы каждый день над городом прогонял МИ-26 на бреющем, из матюгальника которого нёсся голос с призывом сидеть дома. В 8 утра и в 8 вечера.

  • foxik62

    foxik62
    3 минуты назад

    Дебилы? Похоже "слава" ярого запутинцы, полуграмотного мотоциклиста с вечно немытыми волосами покоя и тут кому-то не даёт..

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