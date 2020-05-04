В Благовещенске 9 Мая хотят провести автопарад с участием более 100 машин

«Парад 9 Мая отменили, а такая дата – 75 лет. Оставить ее без внимание нельзя. Поэтому предложила устроить маленький парад на машинах, чтобы никто ни с кем не контактировал. С музыкой соответствующей, флагами. Желающих оказалось очень много, я просто не ожидала. Я думала, что машин 10 будет, а теперь планируется участие 100-150 машин, поэтому хотим все это через официальные инстанции сделать», – поделилась планами инициатор акции Ольга.

По изначальной задумке машины должны были проехать от железнодорожного вокзала по улице 50-летия Октября до Ленина, затем свернуть и доехать до Калинина, и дальше по Калинина до Кольцевой и обратно. Однако теперь, учитывая количество желающих поучаствовать, маршрут девушка хочет согласовать с официальными органами. В качестве вариантов – проехать в День Победы мимо домов, в которых живут ветераны.