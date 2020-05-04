До 17 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Амурской области сохранится погода без осадков, с небольшой облачностью. Будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер. Температура ночью составит около нуля градусов, на севере местами до минус 11 градусов, днем – 13…18 градусов тепла, по востоку области – плюс 6…11 градусов.

В Благовещенске будет без осадков. Северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0…2 градуса, днем воздух прогреется до 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Ольга Канюшкина