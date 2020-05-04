Благовещенка Алина Репина представит Приамурье на дальневосточном финале конкурса «Страница 20»

В Благовещенске прошел этап чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». В полуфинале боролись 30 человек, в финал вышло 9 соперников. Лучшей стала благовещенка Алина Репина. Она второй год получает путевку на «Дальний Восток».

Финал Благовещенска чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» впервые прошел в дистанционном формате. В жюри были: литературный критик, журналист и редактор издания «Горький» Константин Мильчин, благовещенский шоумен Илья Дементьев, радиоведущая и создатель квестов Наталья Бирюлькина.

В городском этапе сразились 30 человек, в финал вышло 9 соперников. Участники получали в режиме реального времени тексты и читали их. В финале было 4 этапа.

В результате лучшей стала ученица лицея № 6 Благовещенска Алина Репина.

«В прошлом году конкурс был в библиотеке имени Чехова, мы видели реакцию, глаза зрителей. В этот раз было не менее интересно, было много эмоций. Последним было стихотворение Федора Сологуба “Балалайка моя, балалаечка”. Оно небольшое, но очень эмоциональное. Тронуло всех, наверное, — рассказала Алина Репина. — Этот конкурс очень интересен. Он открывает новые произведения, которые не знала ранее. Тренирует быстроту реакции и фантазию при чтении. Я занималась в театре, но сейчас делаю упор на подготовку к ЕГЭ. Актерское — это, наверное, есть внутреннее ощущение произведение. А так я нигде не занимаюсь специально. Но хочу поступать на актерское».

«Таких людей очень мало. Их модно пересчитать по пальцам. Это на самом деле было очень круто. Желаю тебе, чтобы повезло гораздо больше, чем в прошлом году. Не проиграй сама себе. Будь сильнее всех на другой территории! Будем болеть за тебя, как и за всех остальных!» — пожелал Алине руководитель проекта Михаил Фаустов.

Впереди у Алины — финал Дальнего Востока, где от каждого региона будет свой участник. В прошлом году Алина Репина была в финале в Иркутске и завоевала там второе место. В этом году финал, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.

В сезоне 2019-2020 представлено более 50 регионов России, это свыше 100 000 участников.

Чемпионаты по чтению вслух «Открой Рот» для взрослых (с 2011) и «Страница» для старшеклассников (с 2014) проводятся более чем в 200 городах России и нескольких зарубежных странах. Правила чемпионатов похожи: участники читают без подготовки заготовленные невидимым оргкомитетом отрывки из русской и зарубежной художественной литературы, стихи, нон-фикшн.

Победители отборочных туров выходят в финалы Конференций: Восток, Сибирь, Урал, Поволжье — только для «Открой Рот», Юг, Север, Центр, Москва и Заграница.

Победители финалов Конференций встречаются в суперфинале.

Суперфинал «Открой Рота» с 2018 года проводится на Красной Площади в Москве, суперфинал «Страницы» с 2017 года — на сцене Учебного театра Школы-студии МХАТ.

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