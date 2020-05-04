Мэр Белогорска объяснил, за что уволили главврача больницы Михаила Горбунова

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Глава Белогорска Станислав Мелюков объяснил, что стало причиной увольнения предыдущего главного врача Белогорской больницы Михаила Горбунова. Недавно он был отправлен в отставку после того, как приехавшего из Хабаровска пациента с пневмонией в нарушение официальных приказов положили не в инфекционное отделение, а в отделение терапии, которое затем закрыли на карантин.

О связи карантина в отделении терапии и увольнения главного врача Станислав Мелюков рассказал в программе «О главном» на YouTube-канале «Будни».

«Были четкие указания Роспотребнадзора, были четкие приказы министерства здравоохранения. Нужно было их просто прочитать и исполнять. Если поступил больной с пневмонией соответственно сразу нужно было уложить его в инфекционку. Вместо этого его положили в терапию. Ну и собственно говоря, случилось то, что получилось. Там семья лежала, масса медсестер, персонала, все пациенты – все это в одном помещении. Я не хочу как-то ругаться, но это какое-то вредительство. И я здесь в данном случае поддерживаю министерство здравоохранения, губернатора, которые приняли решение мгновенно уволить главврача, который допустил очень серьезный промах. И в принципе, если бы не ситуация в больнице проблем бы особо в Белогорске не было вообще. То есть все кто приехал все были под наблюдением, все они с отрицательными тестами. Возможно, откуда-то поймали бы там залетного. Условно, первый носитель серьезный заразился в Хабаровске, приехал сюда, и вот получилась такая ситуация. Здесь, скажем так, не уследили», – прокомментировал глава города.

При этом он подчеркнул, что ситуация взята под контроль. На помощь белогорским медикам сразу выехал «врачебный десант», включая депутата амурского Заксобрания – врача-инфекциониста Андрея Рудя. Примечательно, что ранее он сам возглавлял больницу Белогорска, но, по словам Мелюкова, был вынужден уйти. В эфире, который вышел до информации о назначении новым главврачом Виктории Крупко, мэр Белогорска опроверг, что Рудь собирается остаться в городе и вновь возглавить медучреждение. При этом он анонсировал скорое назначение нового руководителя на вакантное место.

«Я думаю сейчас это крайне необходимо потому что атмосфера управленческого хаоса она привела вот к этому ко всему. Вы меня извините – три главврача за два года, от этого в общем-то любое учреждение поломается. И читая в интсграме злые комментарии про Рудя, я хочу просто спросить у всех, кто пишет вот те, кто улюлюкал два назад собирал подписи за отставку Рудя, создавали невыносимую атмосферу, что он вынужден был просто уйти, потому что его просто все достало, я хочу задать вопрос: сейчас разве не то время, чтобы больницу возглавлял опытный инфекционист который просто бы не допустил, чтобы больной с пневмонией положили в терапию? Если бы продолжал руководить больницей Рудь, этой бы вспышки просто не было», – с уверенностью заявил градоначальник.

После того как стало известно, что отделение терапии в Белогорской больнице, где было выявлено два подозрительных случая на COVID-2019, находится на карантине, Амур.инфо задало вопрос в ходе онлайн-конференции, не было ли причиной этому нарушение противоэпидемических требований в виде госпитализации человека, прибывшего из другого региона без учета эпиданамнеза, но он не был озвучен в ходе пресс-конференции.

Как сообщало Амур.инфо, за последнее время в больнице Белогорска сменилось несколько руководителей. Последним был Михаил Горбунов, назначенный в апреле 2019 года. Тогда еще министр здравоохранения Андрей Субботин отмечал, что Горбунов имеет огромный управленческий опыт. «Он возглавлял онкодиспансер, Тамбовскую больницу, Мазановскую. В последнее время – Ромненскую, где ему удалось выравнять ситуацию, грамотно распорядиться финансовой помощью, которую предоставил областной бюджет. Удалось нормализовать микроклимат в коллективе, а это очень ценное умение. Уверен, что Михаил Васильевич, с его дипломатичностью и гибкостью, сможет в короткие сроки проанализировать обстановку в Белогорской больнице, определить наиболее острые и наиболее срочные задачи, придать позитивный вектор развитию здравоохранения в муниципалитете», – говорил тогда Субботин.

Михаил Горбунов окончил военно-медицинскую академию в Томске, после военной службы вернулся в Амурскую область. Пять лет возглавлял Мазановскую районную больницу. Потом руководил отделом в фонде ОМС, был заместителем генерального директора «Дальмедстрах». После десять лет работал главврачом областного онкодиспансера. Заведовал поликлиникой водников в Благовещенске. В 2014 году возглавлял Сковородинское районное здравоохранение, потом – Ромненскую районную больницу.