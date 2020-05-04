Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:57 4

В центре Благовещенска пьяный водитель пытался скрыться от полиции

В центре Благовещенска пьяный водитель пытался скрыться от полиции
Фото: очевидцев

В воскресенье, 3 мая, в областном центре Приамурья был задержан нетрезвый автолюбитель. По словам очевидцев, днем мужчину с признаками опьянения заметили выходящим из вино-водочного магазина. Он сел за руль машины и поехал.

На требования полицейских остановиться мужчина сразу не отреагировал и еще какое-то время продолжал движение. Затем он остановился, выскочил из машины и бросился бежать. Задержать его удалось в районе Амурской, 241.

Как рассказали в городской полиции, на водителя были составлены два протокола – за управление транспортом в состоянии опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Просмотров всего: 1409

#закон #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Прогрессе потушили загоревшийся грузовик
Происшествия 5

Мальчик, потерявшийся в Зее, нашелся
Происшествия 2

За пожароопасный сезон амурчанам выписано штрафов почти на миллион рублей
Общество 3

В Благовещенске из-за ремонта сетей перекрыли участок улицы Ленина

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    43 минуты назад

    Сесть пьяным за руль наверняка так же позорно, как и в попу дрюкнуться.

  • Бомба

    Бомба
    33 минуты назад

    SnoopyKiller знает о чем говорит!

  • vitl33

    vitl33
    24 минуты назад

    Жаль, что за такое лет 5 не дают. Поубавилось бы героев.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    2 минуты назад

    vitl33Жаль, что за такое лет 5 не дают. Поубавилось бы героев.


    Вы чё. Тут пьянь-художник девушку насмерть закатал, так в комментах защитников каждый второй были.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь