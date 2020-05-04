В центре Благовещенска пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Фото: очевидцев

В воскресенье, 3 мая, в областном центре Приамурья был задержан нетрезвый автолюбитель. По словам очевидцев, днем мужчину с признаками опьянения заметили выходящим из вино-водочного магазина. Он сел за руль машины и поехал.

На требования полицейских остановиться мужчина сразу не отреагировал и еще какое-то время продолжал движение. Затем он остановился, выскочил из машины и бросился бежать. Задержать его удалось в районе Амурской, 241.

Как рассказали в городской полиции, на водителя были составлены два протокола – за управление транспортом в состоянии опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.