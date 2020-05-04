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сегодня, 10:43 0

За сутки в Приамурье на коронавирус обследовано более 700 человек

За сутки в Приамурье на коронавирус обследовано более 700 человек
Фото: pixabay.com

Правительство Амурской области продолжает публиковать оперативную информацию по коронавирусной инфекции. Общее количество тех, кто контактировал с заболевшими – 632 человека. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 3 мая на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проведено 14 655 исследований, в том числе за последние сутки – 755.

Ранее сообщалось, что в Амурской области выявлено семь новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Всего, по состоянию на 3 мая, с нарастающим итогом в регионе выявлено 79 случаев COVID-19, 14 из которых завершились выздоровлением, 65 – продолжают получать необходимое лечение.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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