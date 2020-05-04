Главврачом Белогорской больницы стала экс-замминистра здравоохранения

В Белогорскую городскую больницу назначен новый главврач. Приказом исполняющей обязанности министра здравоохранения Амурской области на эту должность была назначена Виктория Крупко.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

К исполнению своих обязанностей Виктория Крупко приступила со 2 мая. С главой города она обсудила первоочередные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Ранее Крупко исполняла обязанности главного врача Шимановской больницы, а с октября 2019 года была первым заместителем министра здравоохранения регионаю

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий руководитель Белогорской больницы Михаил Горбунов был отстранен от занимаемой должности. Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».