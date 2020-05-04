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Главврачом Белогорской больницы стала экс-замминистра здравоохранения

Главврачом Белогорской больницы стала экс-замминистра здравоохранения

В Белогорскую городскую больницу назначен новый главврач. Приказом исполняющей обязанности министра здравоохранения Амурской области на эту должность была назначена Виктория Крупко.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

К исполнению своих обязанностей Виктория Крупко приступила со 2 мая. С главой города она обсудила первоочередные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Ранее Крупко исполняла обязанности главного врача Шимановской больницы, а с октября 2019 года была первым заместителем министра здравоохранения регионаю

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий руководитель Белогорской больницы Михаил Горбунов был отстранен от занимаемой должности. Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

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#Белогорск #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Айболит

    Айболит
    3 часа назад

    Не везет ни больнице ни экс заму...

  • телега

    телега
    3 часа назад

    Больница - оторви да выбрось

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Это же понижение..

  • Имас крав

    Имас крав
    1 час назад

    А че ручки то так на фотографии сложила? Прям заинка

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    А.И. ошибки исправьте. Сколько можно. Вы же рупор области,а пишите безграмотно. Наймите корректора.

  • Крав Маг

    Крав Маг
    55 минут назад

    У нас тут губернатор иногда Распоряжения корявые выдает с ошибками а вы хотите чтобы А И исправляло ошибки?

    Времена такие

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    9 минут назад

    ++++++++++

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