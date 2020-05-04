Россия выделит 10 миллионов долларов на борьбу с нашествием саранчи в Африке

В 2020 году Российская Федерация за счет средств федерального бюджета сделает добровольный целевой взнос в размере до 10 миллионов долларов в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Средства пойдут на мероприятия по борьбе с нашествием саранчовых в странах Африки.

Документ за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что по 3 миллиона долларов достанутся Республике Кении, Республике Уганда, Эфиопии, а 1 миллион долларов Южному Судану. МИДу России поручено проинформировать о принятом решении Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и правительства африканских стран. Также должны согласовать условия и порядок перечисления и использования взноса.

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Ольга Канюшкина