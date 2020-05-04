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сегодня, 09:04 6

Россия выделит 10 миллионов долларов на борьбу с нашествием саранчи в Африке

Россия выделит 10 миллионов долларов на борьбу с нашествием саранчи в Африке
Фото: pixabay.com

В 2020 году Российская Федерация за счет средств федерального бюджета сделает добровольный целевой взнос в размере до 10 миллионов долларов в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Средства пойдут на мероприятия по борьбе с нашествием саранчовых в странах Африки.

Документ за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем указано, что по 3 миллиона долларов достанутся Республике Кении, Республике Уганда, Эфиопии, а 1 миллион долларов Южному Судану.

МИДу России поручено проинформировать о принятом решении Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и правительства африканских стран. Также должны согласовать условия и порядок перечисления и использования взноса.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Итфат

    Итфат
    27 минут назад

    Молодцы!Прям гордость берёт за свою страну! Все проблемы решили, соотечественники как сыр в масле катаются, почему бы и не выделить каких то десять лямов на благотворительность!Браво! Аплодирую стоя!!!

  • Цунай

    Цунай
    25 минут назад

    Всё логично.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    24 минуты назад

    Дело нужное. Они сами не справятся. А эта дрянь путешествует со скоростью 100 км в день. Это только кажется, что далеко.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    22 минуты назад

    В бюджете всё равно заложена помощь другим странам в борьбе со стихийными и другими бедствиями. Вопрос лишь в том куда они будут распределены.

  • paravis

    paravis
    3 минуты назад

    Гортензия28В бюджете всё равно заложена помощь другим странам в борьбе со стихийными и другими бедствиями. Вопрос лишь в том куда они будут распределены.


    Обещаные доплаты нашим амурским врачам пришли?

  • Гефест

    Гефест
    1 минута назад

    Нам бы для начала от своей московской и питерской саранчи избавиться.

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