Выбор читателей за 3 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 3 мая.
В Приамурье выявлено семь новых случаев коронавируса
В Амурской области по данным на 3 мая подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Новые инфицированные выявлены в Тынде – 4 человека и в Белогорске – 3 человека.
Двое амурчан так и не смогли вернуться домой из Хэйхэ
Из четверых жителей Амурской области, которые из-за пандемии и закрытых границ долгое время не могли выехать из соседнего Хэйхэ, домой смогли вернуться только двое. Это амурчанка с 11-месячным ребенком. Она прибыла в областной центр авиарейсом Шанхай – Владивосток – Благовещенск 2 мая.
Благовещенцы встретили на набережной «здоровую крысу» (видео)
Житель областного центра снял необычное видео, главным героем которого стала ондатра. Животное заметили на набережной Амура вечером 2 мая. Кадры появились в социальных сетях.
Изменились правила оформления пропусков на въезд в Свободный и выезд из него
В постановление главы Свободного Владимира Константинова о введении в городе с 30 апреля по 13 мая пропускного режима внесены поправки. 30 апреля и 2 мая в него добавили новый способ получения пропусков на въезд и выезд.
Просмотров всего: 9