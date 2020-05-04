Выбор читателей за 3 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 3 мая.

В Амурской области по данным на 3 мая подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Новые инфицированные выявлены в Тынде – 4 человека и в Белогорске – 3 человека.

Из четверых жителей Амурской области, которые из-за пандемии и закрытых границ долгое время не могли выехать из соседнего Хэйхэ, домой смогли вернуться только двое. Это амурчанка с 11-месячным ребенком. Она прибыла в областной центр авиарейсом Шанхай – Владивосток – Благовещенск 2 мая.

Житель областного центра снял необычное видео, главным героем которого стала ондатра. Животное заметили на набережной Амура вечером 2 мая. Кадры появились в социальных сетях.

В постановление главы Свободного Владимира Константинова о введении в городе с 30 апреля по 13 мая пропускного режима внесены поправки. 30 апреля и 2 мая в него добавили новый способ получения пропусков на въезд и выезд.