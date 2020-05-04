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сегодня, 08:02 5

Роспотребнадзор предположил, что после 12 мая можно будет ослабить ограничения из-за коронавируса

Роспотребнадзор предположил, что после 12 мая можно будет ослабить ограничения из-за коронавируса
Фото: Амур.инфо

Режим ограничений, введенный в России в качестве профилактики распространения коронавируса, можно будет ослабить после 12 мая при условии, что жители страны будут соблюдать эти меры. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По мнению главы ведомства, ослабления возможны при условии, что жители страны будут соблюдать меры профилактики.

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», - сказала она в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Попова отметила, что очень важно «пересидеть» праздничные дни и ничего не нарушать. «Это очень непростое испытание нужно выдержать», – подчеркнула она.

Тем временем, исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) уточнили прогноз по сроку завершения распространения коронавируса в России, назвав 12 августа 2020 года предполагаемой датой окончания пандемии.

При этом в SUTD особо отмечают, что любые предсказания имеют теоретический характер и призывают читателей с осторожностью воспринимать прогнозы и не предаваться чрезмерному оптимизму по поводу сроков завершения пандемии, основанных на подобных прогнозных моделях, сообщает ТАСС.

Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России должно полностью завершиться к 12 августа 2020 года, ранее авторы исследования называли 8 августа возможной датой. При этом на 95 % этот процесс завершится уже к 26 мая, на 99 % – к 5 июня, считают они.

Ученые также обновили свои прогнозы по другим странам. Если в начале недели завершение пандемии коронавирусной инфекции в мире прогнозировалось к 26 ноября текущего года, то на сегодня – к 10 декабря. Исследователи SUTD готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя для этого широко известную математическую модель SIR, позволяющую, к примеру, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    200% что до конца мая

  • фейеричный

    фейеричный
    7 минут назад

    тут как бы не ужесточили до конца этой недели, до конца праздников; какое там "снять", с каждым днем всё больше и больше цифры

  • Tony Stark

    Tony Stark
    4 минуты назад

    А минздрав сказал, фиг вам, а не международные перелеты до конца года

  • Tony Stark

    Tony Stark
    3 минуты назад

    Минздрав говорит, пока не будет выпущена вакцина, обломитесь с отдыхом в других странах

  • Tony Stark

    Tony Stark
    2 минуты назад

    А вакцина будет не раньше конца года

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