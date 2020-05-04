Гороскоп 4 мая: Весам необходим отдых, а Рыбам – план

Восход Солнца: 04:59

Заход Солнца: 19:53

Солнце в Тельце.

Овен. Ваш сегодняшний успех зависит от умения быстро принимать решения, изменять тактику, другими словами, реагировать! Астрологи советуют Овнам сегодня начать реализацию своих самых амбициозных планов, не время отступать.

Телец. Астрологи рекомендуют заняться устранением ошибок и исправлениями любого рода, а новые проекты пока лучше не затевать. Работа отойдет на второй план, ведь Вам придется достаточно много говорить с партнером, пытаясь донести до него свое мнение.

Близнецы. Переживания делают Вас апатичным и безразличным к окружающим людям, из-за чего могут возникнуть и недоразумения. В вашей жизни проблем будет столько же, столько и возможностей. Выбирайте сами, на чем концентрироваться.

Рак. При появлении на горизонте сложной ситуации или проблемы, постарайтесь включить креатив и придумать нестандартный способ устранения неприятности. Мозговой штурм будет очень полезным. Если Вы работаете дома, то пора уделить время уборке, а если трудитесь на рабочем месте, гармонизируйте свое личное пространство там, это поможет быть продуктивным.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая: Львы склонны к риску, Близнецы обретут новых друзей

Лев. Не позволяйте чужому плохому настроению и критике, вызванной им, сбить вас с пути. Рекомендуем заняться налаживанием связей, напомните о себе людям, которые могут быть полезны в будущем.

Дева. Эмоции могут вынудить Дев поступить в чем-то излишне резко, уже завтра Вы об этом пожалеете. Постарайтесь утихомирить эмоции, тогда работа пойдет значительно быстрее. Неприятности обойдут Вас стороной.

Весы. Не следует сразу браться за работу, Вы должны отдохнуть, почувствовать праздник, расслабиться, только тогда в рабочий дни вы будете продуктивным. Вы больше обычного будете зациклены на своих проблемах, из-за чего можете пропустить достойное предложение.

Скорпион. Вероятны выгодные предложения и очень эффективное общение с коллегами. Не принимайте близко к сердцу слова недоброжелателей, они просто не могут принять успех Скорпионов.

Читайте также

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

Стрелец. Астрологи считают, что сегодня Вы получите прибыль и сможете наладить отношения с коллегами. В целом день будет продуктивным и интересным! Вам желательно свести общение со второй половинкой к необходимому минимуму, напряжение может поспособствовать конфликту.

Козерог. Не забывайте уделять внимания родным, которые находятся в изоляции, обязательно им звоните. Противоречивый день, с одной стороны Вы блещете уникальными идеями, но с другой - вам не хватает времени для их воплощения.

Водолей. Сегодня Вы будете достаточно восприимчивы к негативу, испортить Вам настроение может какой-нибудь пустяк, берегитесь. Если сейчас будете медлить, затем пожалеете о бездействии тысячу раз.

Рыбы. Хватит говорить, пора действовать, и понедельник станет подходящим днем для начала! Даже если импровизация раньше Вас спасала, сегодня придется разработать четкий план действий.

Астролог: Вальдемар Небоходцев