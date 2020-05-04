Гороскоп 4 – 10 мая: Тельцам стоит включить мозг, Водолеям нужен позитивный настрой

Общий астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 мая для всех знаков Зодиака.

Овен. Для Овнов эта неделя важна с точки зрения личностного развития и повышения самооценки. Если Вы до сих пор в каких-то ситуациях чувствовали неуверенность в себе и никак не могли решиться на смелые поступки, то сейчас самое время преодолеть эту робость и начать реально проявлять себя.

Телец. В вашей жизни в ближайшие дни произойдет событие, которое перевернет все с ног на голову. В любых решениях руководствуйтесь разумом, а не сердцем. Сейчас он сможет подсказать Тельцам больше.

Близнецы. В понедельник Вам может поступить заманчивое предложение, которое ни за что нельзя упускать. Период с четверга по воскресенье довольно рискованный, не стоит планировать важных дел и ездить в командировки. В субботу с осторожностью подписывайте деловые бумаги.

Рак. Неделя контактов и коллективных мероприятий. Один в поле не воин, и, как бы Вы не старались, ни с чем справиться в одиночку не сможете. В полной мере это относится к делам производственным и в какой-то степени к бытовым вопросам. Не все, называющие себя Вашими друзьями, окажутся таковыми, но среди новых знакомых может оказаться человек, на которого Вы сразу сможете положиться.

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Лев. Этот период наиболее благоприятным будет именно для здоровья Львов. Не исключено резкое повышение жизненной энергии, в том числе и физической активности. Но могут быть и исключения, когда Львы страдают от старых хронических недугов.

Дева. Для Дев наступает благоприятный период в деловой сфере. Он хорош для налаживания деловых контактов. Все рабочие встречи будут проходить очень успешно, с максимальной выгодой для Дев. В свое свободное время постарайтесь вести себя естественно с людьми.

Весы. Единственный способ не дать Вашим идеям кануть в небытие – побороть лень и перенести оные на холст, нотный стан, Microsoft Word, воплотить в металл и т.п. С противоположным полом проблемы из-за неуверенности в себе. Здесь нужно кое-что превозмочь.

Скорпион. Звезды предупреждают Скорпионов о непростом начале недели. Препятствия и трудности на пути к поставленной цели могут разочаровать.

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Стрелец. В начале недели Стрельцы могут понести серьёзные финансовые убытки, если не предпримут мер безопасности при пользовании пластиковыми карточками. Опасайтесь мошенников, воров. Во время работы по дому проявите особую внимательность.

Козерог. Вы почувствуете прилив сип и энергии. Но не торопитесь одним махом решить все дела. Ошибки, сделанные на этой неделе, будет очень сложно исправить. Если Вы давно задумываетесь о приобретении домашнего питомца, то сейчас самое удачное время.

Водолей. Позитивный настрой – вот что поможет Вам успешно пережить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас будет окружать много новой информации и новых знакомых. Вечера посвятите близким людям.

Рыбы. Период активный, склоняющий к интенсивной трате энергии, но дающий возможность быстро восполнять потраченные силы. В это время более уязвима мочеполовая система, лёгкие и бронхи. Но в целом риск заболеваний меньше, чем вероятность получения травм.

Астролог: Вальдемар Небоходцев