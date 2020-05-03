В Амурской области вылупились первые аистята

2 мая в одном из гнезд дальневосточного аиста в Амурской области, находящихся под наблюдением онлайн-камер WWF России и общественной организации АмурСоЭС, появились первые птенцы. Это значит, что у аистов в бассейне Амура началась самая ответственная пора — рождения и выкармливания потомства.

Дальневосточные аисты пережили мартовский пожар и апрельский снегопад. А теперь с помощью веб-технологий специалисты наблюдают – все ли птенцы появятся на свет и как они будут развиваться. Прямо сейчас и в ближайшие майские дни появление на свет потомства редкой птицы можно будет наблюдать онлайн на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр».

Что же касается новорожденных, они «проклюнулись» в гнезде, расположенном на опоре недействующей ЛЭП около села Тамбовка.

«Появление потомства — самая ответственная пора для всех существ на планете, — отметила старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Анна Сердюк. – И природа поражает свой мудростью. Как показывают наблюдения, птицы сами понимают, сколько птенцов они смогут прокормить, и, в зависимости от кормовой емкости угодий, регулируют количество яиц в кладках. В сытные влажные годы, когда пищи хватает, яиц больше. Если ли же кормовая база скудная и плотность птицы большая, то 1-3 яйца — это норма. Выходят из яиц птенцы по очереди, первый появившийся на свет птенец обычно крупнее и развивается немного быстрее остальных. Аистов относят к группе птиц с промежуточным типом развития по степени физиологической зрелости птенцов в момент вылупления. То есть, птенцы выходят из яйца зрячими, покрытыми серовато-белым пухом, но не способные самостоятельно обеспечить себя, поэтому остаются в гнезде, пока не научатся летать».

В этом году аистиные семьи во всех 4-х гнездах, за которыми ведется наблюдения с помощью онлайн-камер, установленных в Амурской области WWF России и АмурСоЭС, продемонстрировали рекордное количество отложенных яиц. По 5 — в гнезде на дереве в Березовском заказнике и в двух гнездах на опорах выведенной из эксплуатации ЛЭП возле села Тамбовки, и абсолютный рекорд — 6 яиц — в гнезде на искусственной опоре-треноге в Березовском заказнике. Как считают специалисты WWF России, эти показатели отражают общую благоприятную ситуацию с аистом в бассейне Амура. Учеты на модельных территориях, проведенные в середине апреля с помощью БПЛА, показали увеличение в 1,5 раза количества гнездящихся пар и яиц в гнездах дальневосточного аиста в заказниках «Амурский», «Березовский» и «Муравьевский», сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы.