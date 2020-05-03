Май станет сложным месяцем: губернатор подвел итоги недели

Итоги очередной недели подвел губернатор Амурской области в своем Инстаграме. Василий Орлов затронул темы заболеваемости коронавирусом, пропускного режима в Свободном и сроках строительства нового автомобильного моста через Зею.

Анализируя ухудшение ситуации по заболеванию коронавирусом в Приамурье, губернатор отметил, что «именно май станет для нас сложным месяцем». Ограничительные меры глава региона назвал вынужденной мерой, призванной не допустить серьезного роста больных.

В числе таких мер ­‒ закрытие Свободного и Свободненского района. На очереди другие населенные пункты области.

«Как доложил сегодня мэр города Владимир Константинов, пропуска выдаются оперативно, ‒ сообщил Василий Орлов. ‒ Кроме того, запущен ресурс «Пропуск Амурская область», где можно подать заявку и получить пропуск в города и муниципальные районы области, закрытые в связи с распространением COVID-19. Пока это Свободный и Свободненский район, но думаю, скоро мы вынуждены будем применить эту схему и для других населенных пунктов».

Для борьбы с коронавирусом в регионе начали шить защитные костюмы и маски для медиков. В конце апреля было произведено 192 тысячи масок, ежедневно предприятиями выпускается до 6 тысяч средств индивидуальной защиты.

Самих медиков начали селить отдельно от семей, пока это происходит добровольно.

«В Благовещенске для этого предусмотрены номера в гостинице «Зея», – написал губернатор. – Сегодня там живут 7 докторов. Думаю, будет больше. Условия хорошие, питание, транспорт. Медики сами решают, нужно ли им это. Если контактируют с заболевшими и не хотят подвергать риску семьи – как раз этот вариант.

В губернаторских итогах есть и не коронавирусная повестка. Общую ситуацию в Благовещенске осложнили проблемы с единственным мостом через Зею. Василий Орлов пообещал, что новый мост начнут строить в 2020 году мост, а закончат в конце 2022, либо уже в 2023 году.

«У нас задача к 1 сентября завершить изготовление проектной документации и получение госэкспертизы на капитальный ремонт старого моста, предварительная стоимость составит 2 миллиарда рублей. А до этого времени сделать временные конструкции, которые позволят его эксплуатировать в «щадящем» режиме», – отметил глава региона.

В завершении своих «итогов» Василий Орлов обратился к амурчанам с просьбой провести майские праздники дома.

«Пожалуйста, ограничьте контакты на майский праздники, оставайтесь дома, не ходите по людным местам, берегите пожилых родственников. Нам надо остановить рост коронавируса, пройти побыстрее этот сложный период и вернуться к нормальной жизни», – призвал губернатор.