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сегодня, 18:47 3

На свободненской трассе появился постоянный пост ДПС (видео)

На свободненской трассе появился постоянный пост ДПС (видео)
Фото: скриншот видео

На 55-м километре трассы Благовещенск – Свободный, между селами Егорьевка и Новопетровка выставлен круглосуточный пост ДПС. В инспекции утверждают, что выявляют нелегальных перевозчиков, однако останавливают всех, включая легковые автомобили.

Пост начал работу в связи с закрытием Свободного. Как сообщало Амур.инфо, с 30 апреля по 13 мая въезд в город иногородних граждан и транспорта разрешен только по пропускам.

На въездах в Свободный организованы 4 круглосуточных контрольно-пропускных пункта, в том числе на 36-м километре автодороги Свободный-Циолковский. На них дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и медики. На 55-м километре автодороги Благовещенск-Свободный, около придорожного кафе, выставлен круглосуточный пост ДПС. У автомобилистов проверяют документы, включая паспорт гражданина РФ, автоинспекторов интересует прописка водителя.

Как пояснили журналисту Амур.инфо в областном управлении ГИБДД, сотрудники выявляют исключительно нелегальных перевозчиков, как пассажиров, так и грузов. Автомобилистам препятствий проезда, в том числе по объездной дороге мимо Свободного, не будет.

После того, как в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея, грузовому транспорту весом свыше 3,5 тонн из областного центра до федеральной трассы можно добраться только через свободненское направление. Как ранее пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, через свободненское направление будет перенаправлена и часть автобусных перевозок. Также трассу на Свободный из-за зейского моста начали чаще выбирать водители легкового транспорта, отправляющиеся на Шимановск, Магдагачи и далее в западном направлении.

С 30 апреля правительством Амурской области введено ограничение на въезд и выезд из Свободного, а затем и Свободненского района. Меры предприняты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в городе, в котором ведутся крупные стройки.

С 30 апреля по 3 мая на 4 КПП и 1 посту ДПС ГИБДД госавтоинспекторы выявили и пресекли 46 нарушений правил дорожного движения, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Кроме того, на пунктах и посту дежурят работники Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Должностные лица следят за безопасностью перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в период введения ограничительных мероприятий.

УМВД России по Амурской области призывает граждан оставаться дома, соблюдать ограничительные меры, не покидать жилище без крайней необходимости.

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#дороги #коронавирус #Свободный

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    зря я думал что эта новость не про вирус

  • mm_Светлана Королева

    mm_Светлана Королева
    53 минуты назад

    Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашла где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://zacita.2sms.ru

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    49 минут назад

    А зачем на 55 км? Сотрудников поставили на довольствие в кафе? Под маркой борьбы с коронавирусом начинается беспредел...

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