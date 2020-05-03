Чаще всего в Приамурье коронавирусом болеют работающие люди средних лет

Большая часть заболеваний новой формой коронавирусной инфекции в Амурской области протекает в бессимптомной форме (40,5 %), в 32,9 % случая развивается пневмония, 26,6 % коронавируса в Приамурье проходит в форме ОРВИ.

Чаще всего болеют люди 30 ‒ 49 лет (32,9 %). От 50 до 64 лет – 21,5 %, от 18 до 29 лет – 16,5 %, старше 65 лет – 15,2 %. Доля заразившихся детей от 7 до 14 лет составила 6,3 %, от года до 6 лет – 3,8 %, подростки от 15 до 17 лет – 2,5%, заболевшие младенцы до года составили 1,3 % коронавирусной статистики.

Больше всего заболевших среди работающих ‒ 39,2 %. На втором месте пенсионеры – 13,9 %, следом идут воспитанники или учащиеся – 11,4 %. Работники медицинских организаций принесли 10,1 % от всех случаев инфицирования. Пациентов в категории прочие – больше четверти.

По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 51 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49 % люди заболели за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом, сообщает правительство Амурской области.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 мая в Амурской области подтверждено семь новых случаев новой инфекции COVID-19. Новые инфицированные выявлены в Тынде – 4 человека и в Белогорске – 3 человека. Всего на территории области зафиксировано 79 случая заболевания коронавирусом.