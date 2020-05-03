Мальчик, потерявшийся в Зее, нашелся

Двенадцатилетний Дмитрий Котов, которого потеряли в Зее 2 мая, нашелся. Мальчик вернулся домой самостоятельно.

Поиски ребенка начались 2 мая вечером, когда в отдел полиции Зеи поступило сообщение о пропаже. Личный состав МО МВД России «Зейский» был поднят на поиски ребенка. К установлению его местонахождения подключились сотрудники МЧС, Управления Росгвардии, частных охранных организаций, пожарные и волонтёры, задействовался кинолог с собакой.

Полицейские проверили адреса знакомых, а также одноклассников мальчика, подвалы и чердаки, заброшенные здания в городе и другие места. В СМИ и соцсетях распространили информацию о пропаже ребенка.

Как сообщало Амур.инфо, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственным отделом по городу Зея амурского следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

3 мая во второй половине дня в полицию позвонили родители мальчика и сообщили, что он сам вернулся домой, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

Сотрудники полиции выехали по месту жительства семьи, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке, а также выяснить причины и обстоятельства произошедшего.