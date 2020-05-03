Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:10 0

Мальчик, потерявшийся в Зее, нашелся

Мальчик, потерявшийся в Зее, нашелся

Двенадцатилетний Дмитрий Котов, которого потеряли в Зее 2 мая, нашелся. Мальчик вернулся домой самостоятельно.

Поиски ребенка начались 2 мая вечером, когда в отдел полиции Зеи поступило сообщение о пропаже. Личный состав МО МВД России «Зейский» был поднят на поиски ребенка. К установлению его местонахождения подключились сотрудники МЧС, Управления Росгвардии, частных охранных организаций, пожарные и волонтёры, задействовался кинолог с собакой.

Полицейские проверили адреса знакомых, а также одноклассников мальчика, подвалы и чердаки, заброшенные здания в городе и другие места. В СМИ и соцсетях распространили информацию о пропаже ребенка.

Как сообщало Амур.инфо, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственным отделом по городу Зея амурского следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

3 мая во второй половине дня в полицию позвонили родители мальчика и сообщили, что он сам вернулся домой, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

Сотрудники полиции выехали по месту жительства семьи, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке, а также выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 474

#дети #Зея #происшествия

распечатать


Происшествия

За пожароопасный сезон амурчанам выписано штрафов почти на миллион рублей
Происшествия

В Приамурье пропал 12-летний мальчик

Происшествия 1

Благовещенцы встретили на набережной «здоровую крысу» (видео)
Происшествия

В Магдагачинском районе пожарные вытащили из огня дедушку

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь