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сегодня, 16:34 4

В Приамурье выявлено семь новых случаев коронавируса

В Приамурье выявлено семь новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

В Амурской области по данным на 3 мая подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Новые инфицированные выявлены в Тынде – 4 человека и в Белогорске – 3 человека.

Всего случаи коронавируса подтвердились в Благовещенске – 29, Белогорске – 18, Тынде – 16, селе Тавричанка Серышевского района – 6, Зее – 3. По двое заболевших выявлено в рабочих поселках Магдагачи и Прогресс. По одному случаю зафиксировано в Свободном, Талакане Бурейского района и Успеновке Завитинского района.

14 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 65 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 707 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 636 человек, в изоляторах – 71 человек.

По состоянию на 3 мая проведено 14 655 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    40 минут назад

    А кто то обещал что все под контролем......

  • Ксенька

    Ксенька
    33 минуты назад

    Какие могут контроли если за две недели к приехавшей с Абхазии женщине не позвонили и не пришли медики. Хотя она всех обзвонила. Итог....никто не пришел и не не позвонил из медиков. А на работе сказали... пиши задним числом заявление об отпуске за свой на 14 дней. Медик приходил и сказал....вы же не из за границы приехали....

  • nerro

    nerro
    29 минут назад

    Медик приходил и сказал....вы же не из за границы приехали....








    мдя, хреновый из этого медика географ.

  • Бомба

    Бомба
    16 минут назад

    Ставки будем делать,к дню победы за соточку?

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