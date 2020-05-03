В Приамурье выявлено семь новых случаев коронавируса

В Амурской области по данным на 3 мая подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Новые инфицированные выявлены в Тынде – 4 человека и в Белогорске – 3 человека.

Всего случаи коронавируса подтвердились в Благовещенске – 29, Белогорске – 18, Тынде – 16, селе Тавричанка Серышевского района – 6, Зее – 3. По двое заболевших выявлено в рабочих поселках Магдагачи и Прогресс. По одному случаю зафиксировано в Свободном, Талакане Бурейского района и Успеновке Завитинского района.

14 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 65 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 707 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 636 человек, в изоляторах – 71 человек.

По состоянию на 3 мая проведено 14 655 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.