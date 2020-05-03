За пожароопасный сезон амурчанам выписано штрафов почти на миллион рублей

С начала пожароопасного периода сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в Приамурье вынесено 265 постановлений. Виновным в разжигание огня назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 984 000 рублей.

Только за 2 мая органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами провели 516 профилактических рейдов, составлено 20 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС.

За минувшие сутки амурские огнеборцы ликвидировали 16 палов. К тушению сухой травы были привлечены 75 человек и 21 единица техники. Все палы были ликвидированы, общая площадь горения составила более 12,5 гектаров.

Палы зарегистрированы в Магдагачинском, Сковородинском, Тамбовском и Зейском районах, в Благовещенске, Зее, Свободном, и Шимановске.

С начала пожароопасного периода в Приамурье потушено 907 возгораний сухой растительности на площади более 13 630 гектаров, в тушении которых было задействовано 7 260 человек и 1 529 единиц техники.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что на территории региона установлен особый противопожарный режим. Введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них – запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, введено усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Кроме этого, ужесточены и меры административного наказания.

В праздничные и нерабочие дни мая число патрульных и контрольно-патрульных групп в населенных пунктах области увеличено. В зоне особого внимания – садовые и дачные товарищества, частный сектор, окрестности населенных пунктов, примыкающие к лесным массивам.