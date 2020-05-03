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сегодня, 15:17 0

МЧС рекомендует промыть горло, нос и глаза после возвращения домой

МЧС рекомендует промыть горло, нос и глаза после возвращения домой
Фото: pixabay.com

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза. Эти меры, как утверждают специалисты, помогут снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы. Кроме того, дома нужно регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, сообщает ТАСС.

«После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза», – говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

Также специалисты рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты утилизировать.

В случае нахождения на обязательном карантине из-за коронавируса в ВНИИ ГОЧС рекомендуют мыть руки теплой водой с мылом или обрабатывать их антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета. Кроме того, нужно регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, используя средства бытовой химии, которые имеют моющий и моюще-дезинфицирующий эффект.

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#здоровье #коронавирус

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