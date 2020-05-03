Амурчан, контактировавших с зараженными коронавирусом, уже больше 700

В Приамурье общее количество контактных лиц с заболевшими – 707 человек. По информации амурского правительства, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 2 мая в Амурской области выявлено пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.

С нарастающим итогом в регионе выявлено 72 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 13 из которых завершились выздоровлением, 59 – продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (15 человек), Тынды (12 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Прогресс (2 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (6 человек).

На новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 13 900 исследований, в том числе за последние сутки – 2 377.